الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تسعى لـفدرالية سوريا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تسعى لفدرالية سوريا، بل تريد أن تراها دولة موحدة وذات سيادة، وترحب بتمديد الهدن الإنسانية.

قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في مؤتمر صحفي: “لا نريد رؤية أي فدرالية”. وأشار تونر إلى أن واشنطن لا تسعى لـ”تقسيم سوريا”، مضيفا: “نريد رؤية سوريا دولة ذات سيادة”.

وأعرب عن ترحيب الولايات المتحدة بتمديد الهدن الإنسانية في حلب، معتبرا في الوقت نفسه أنها لم تؤد إلى تحسن الوضع حتى الآن. وقال: “رأينا الأنباء عن إعلان روسيا هدن إنسانية من طرف واحد في حلب. نرحب بأي هدنة، لكننا لا نرى أي مؤشرات لتحسن الوضع”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن نظام وقف العمليات الجوية الروسية في سوريا مازال قائماً، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتبر أنه من الأنسب الاستمرار في هذا النظام شرق حلب.