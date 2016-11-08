بعد معارك عنيفة الجيش السوري يقضي على كامل المسلحين في مشروع الـ1070 غرب حلب

سيطر الجيش السوري

وحلفاؤه اليوم الثلاثاء على مشروع الـ1070 شقة غربي مدينة حلب بعد معارك عنيفة مع المسلحين، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري.

وبدأ الجيش السوري هجوما قويا على منطقة الـ1070، ليل الأحد، بالتزامن مع تمهيد مدفعي وصاروخي على مواقع المسلحين المتشددين، عبر محورين. فنجح الجيش السوري مع ساعات الفجر الأولى في بسط سيطرته على تلتي الرخم والمؤتة جنوب المدينة والمشرفتين على المشروع.

وعلى المحور الثاني، تقدمت القوات السورية في القسم الواقع تحت سيطرة المسلحين في الحي لتتمركز في عدد من كتل الأبنية.