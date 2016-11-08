ما هي الولايات “المتأرجحة” وأهميتها بسباق البيت الأبيض؟

يبرز مصطلح “الولايات المتأرجحة” أو ما يُعرف بـ”swing states” باعتبار أنها ولايات غير محددة الطابع أو الميول، والتي تعتبر في غاية الأهمية ومسرح التنافس الحقيقي بين المرشحين بسباق الرئاسة الأمريكية.

الولايات المتأرجحة هي عبارة عن الولايات التي يتمتع فيها الجمهوريون والديمقراطيون وهما الحزبان الرئيسيان بأمريكا، بنسب دعم متشابهة من قبل الناخبين، وتعتبر مهمة عند فرز الأصوات النهائي حيث أنها تساهم بما مجموعه 66 صوتا انتخابيا.

الولايات المتأرجحة تتكون من كل من أريزونا التي تملك 11 صوتا انتخابيا وفلوريدا التي تملك 29 صوتا انتخابيا ونيفادا بأصواتها الانتخابية الستة وولاية نبراسكا ذات الصوت الواحد ونيوهامشر بأربع أصوات بالإضافة إلى كارولاينا الشمالية التي تمتلك 15 صوتا انتخابيا.

ويشار إلى أن المرشح الفائز سيحتاج إلى 270 “صوتا انتخابيا” وهي منظومة تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في انتخاباتها باعتبار أن لكل ولاية عددا من “الأصوات الانتخابية” تعتمد على عدد السكان فيها.