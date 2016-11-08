الانتخابات الأمريكية تنعش الأسواق العالمية



شهدت معظم مؤشرات

الأسهم العالمية، وأسواق النفط العالمية، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استقرارا ملحوظا قبيل إعلان النتائج الذي سيسفر عنها السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.

ورجح بعض المحللين أن فوز هيلاري كلينتون بمنصب الرئاسة الأمريكية سينعكس إيجابا على سوق الأسهم بسبب القدرة التي يتمتع بها المرشح عن الحزب الديمقراطي عموما، بالتنبؤ بالسياسات الاقتصادية.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4% ، كما صعد مؤشر “توبكس” الياباني بنسبة 0.1%، بينما هبط مؤشر نيكي القياسي 0.1%، وزاد الين الياباني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.1% أيضا، إلى 104.4 ين للدولار الواحد، معوضا خسائر الاثنين.

أما البورصات الصينية فارتفعت قليلا، إذ نما مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 % وهانغ سنغ في هونغ كونغ بـ 0.25 % بعد بيانات التجارة الضعيفة لكلا الواردات والصادرات. فيما صعد مؤشر S&P/ASX 200 الاسترالي بنحو 0.1% فقط.

وبالنسبة للأسواق المالية الأوروبية، نما فاينانشال تايمز 100، مؤشر البورصة الرئيسي في المملكة المتحدة خلال التعاملات المبكرة، بواقع 4.56 نقطة. وارتفع مؤشر ستوكس 600 في عموم أوروبا 0.2% بحلول الساعة 12:33 بتوقيت موسكو ( 09:33 بتوقيت غرينتش) ، كما صعد مؤشر “داكس” الألماني ومؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر S & P 500 بنسبة 2.1% ، إضافة إلى نمو مؤشر “داو جونز” الصناعي بواقع 2.2%.

وأثر بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على استقرار أسعار صرف العملات الرئيسية، لا سيما الدولار.

وانعكس البدء بالتصويت في الانتخابات، بشكل إيجابي على أسواق النفط العالمية التي عادت إلى المنطقة الخضراء بحلول الساعة 13:33 بتوقيت موسكو(0:33 بتوقيت غرينيتش)، إذ بلغ سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف 44.93 دولار مرتفعا بنسبة 0.09%، كما زاد سعر برميل النفط العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.20% ليصل إلى 46.24 دولار.

وكالات