تعرّف على قصة الحمار والفيل في الانتخابات الأمريكية

يعتبر الحمار والفيل رمزان لأقوى حزبين في الولايات المتحدة، فالحمار رمز حزب الديمقراطين، أما الفيل فيرمز للحزب الجمهوري.

وتعود قصة اختيار تلك الرموز إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر، إذ بدأ رمز الحمار أولاً، عندما قام معارضو المرشح الرئاسي أندرو جاكسون بإطلاق اسم “جاكاس” عليه، وهي كلمة سيئة تدل على الحمار.

فاختار جاكسون الحمار رمزاً لحملته الانتخابية في تحد لهؤلاء.

وفي وقت لاحق بدأ الرسام توماس ناست باستخدام الفيل كرمز للحزب الجمهوري، كدليل على الحجم والنفوذ الكبيرين للحزب.