ترامب يحسم الانتخابات وكلينتون لا تعترف

حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب المعركة الانتخابية لصالحه في سباق رئاسي تاريخي من حيث تقارب النتائج في الولايات الرئيسية، ليكون الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان التصويت في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية حاسما في السباق الرئاسي الحالي، بحيث تمكن ترامب من الحصول على 274 من أصوات المجمع الانتخابي بعد فوزه في بنسيلفانيا (20 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي) بعد حصوله على نحو 48,9% من أصوات الناخبين في هذه الولاية، مقابل 47,6% لمنافسته هيلاري كلينتون.

ويضمن حصول ترامب على 274 من أصوات المجمع الانتخابي فوزه في الانتخابات الرئاسية، لأن تحقيق الفوز في الانتخابات يتطلب الحصول على 270 صوتا على الأقل.

من جانبها لم تعترف حملة كلينتون الانتخابية بهزيمة المرشحة الديمقراطية في الانتخابات. وقال مدير الحملة جون بوديستا “إن الأمر لم يحسم بعد”، داعيا إلى انتظار انتهاء عملية فرز الأصوات.

ولا تنوي هيلاري كلينتون الإدلاء بأي تصريحات في الساعات القريبة المقبلة.

ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات الأمريكية، إلا أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم في أهم هذه الولايات – ميشيغان وويسكونسن وأريزونا وكذلك في ألاسكا، بينما تتقدم كلينتون في كل من نيوهامبشير ومينيسوتا وهاواي.

وأشارت وكالات الأنباء إلى أن الرئيس الحالي باراك أوباما يمكن أن يعقد لقاء مع الفائز في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يصوت المجمع الانتخابي رسميا لانتخاب رئيس الولايات المتحدة في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويقر الكونغرس الأمريكي نتائج التصويت في 6 يناير/كانون الثاني العام المقبل.

وسيتولى الرئيس الجديد مهام عمله أثناء مراسم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني 2017.