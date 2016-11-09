دونالد ترامب وطريق الرئاسة.. كيف صعد الثري الجامح سلّم السياسة؟

وسط ترقب العالم

هذا الأسبوع انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات التي ستُجرى في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، نعرض عليكم أهم المحطات في طريق ترشح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، للرئاسة.

2016 .. يصبح مرشح الحزب الجمهوري

2015 .. يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

مجموعة “لاندمارك” التجارية تعلن قرار وقف بيع المنتجات التي تحمل علامة ترامب التجارية بعد دعوته حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة

شركة “داماك” العقارية الإماراتية شريكة عمل ترامب تؤكد عدم تأثير دعوته لمنع المسلمين من دخول أمريكا على بناء مشروع نادي الغولف العالمي لترامب في دبي

2013 .. مكتب النائب العام في ولاية نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد “جامعة ترامب” لعدم تلبيتها متطلبات تسميتها “جامعة“

2005 .. يعلن افتتاح “جامعة ترامب“

يتزوج عارضة الأزياء السلوفينية الشهيرة ميلانيا كناوس

2004 .. يستضيف أول حلقة من برنامج تلفزيون الواقع “المتدرب” (The Apprentice)

1999 .. يشكل لجنة استكشافية رئاسية ملمحاً لخوضه المنافسة في الدورات الانتخابية اللاحقة

1996 .. يشتري حقوق منظمة “ملكة جمال الكون“

1993 .. يتزوج الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية مارلا مابلز، ليطلقها عام 1999

1991 .. يدلي بشهادته حول حالة الاقتصاد في أول جلسة له في الكونغرس

1989 .. يشارك بأول مساهمة بحملته السياسية وفقا لمركز السياسة المستجيبة

1987 .. ينشر كتابه الأول “فن الصفقة“

يؤسس منظمة “دونالد ترامب الخيرية“

1983 .. ينهي بناء “برج ترامب” في مدينة نيويورك

1977 .. يتزوج عارضة الأزياء التشيكية إيفانا زيلينكوفا التي طلقها عام 1990

1974 .. يصبح رئيسا لأعمال والده التي تتحول فيما بعد لـ”منظمة ترامب“

1972 .. يبيع “قرية سويفتون” أول مشروع عقاري له بربح يُقدر بنصف مليون دولار

1968 .. يتخرج من كلية “وارتون” للتجارة والتمويل بجامعة بنسلفانيا

1946 .. ولد دونالد ترامب جون في 14 يونيو/ حزيران في ضاحية كوينز بمدينة نيويورك

CNN