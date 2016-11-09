من هو دونالد ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة

ولد ترامب في 14 حزيران/يونيو 1946،

وهو رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس منظمة ترامب العقارية، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، والفنادق، وملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم برنامح الواقع على قناة إن بي سي The Apprentice والذي يعني المبتدئ والذي تم عرضه في الشرق الأوسط على إم بي سي 4.

ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري،

عند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام 1968، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: مؤسسة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب.

بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية.

انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، [6] واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون.

الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلس، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب.

شهدت أواخر التسعينيات تصاعدا في وضعه المالي وفي شهرته.

في عام 2001، أتم برج ترامب الدولي، الذي احتوى على 72 طابقا ويقع هذا البرج السكني على الجانب الآخر المقابل لمقر الأمم المتحدة.

بدأ البناء في “ترامب بليس”، مبنى متعدد الخدمات على جانب نهر هدسون. وقد امتلك ترامب مساحات تجارية في “ترامب انترناشيونال أوتيل آند تاور”، الذي يحتوي على 44 طابقا للاستعمال المتعدد (فندق وعمارات) على برج كولومبس. يمتلك ترامب حاليا عدة ملايين امتار مربعة في مانهاتن،[9] ولا يزال شخصية بارزة في مجال العقارات في الولايات المتحدة وهو من المشاهير البارزين الذي تتعرض له وسائل الاعلام بالتغطية.

الخلفية والتعليم

درس ترمب في مدرسة كيو – فورست في فورست هيلز في منطقة كوينز، ولكن بعد المتاعب هناك وذلك عندما كان في الثالثة عشرة، أرسله والداه إلى نيويورك الأكاديمية العسكرية على أمل تركيز طاقته وتأكيد الذات بطريقة إيجابية.

كانت فكرة نقله جيدة إلى حد معقول: فبينما هو في NYMA، في شمال ولاية نيويورك، حصل ترامب على درجة الشرف الأكاديمية، ولعب كرة القدم اسكواش في عام 1962، ولعب اسكواش في عام 1963، وبيسبول سكواش من ’62- 64 (كابتن في عام 64). مدرب لعبة البيسبول، تيد دوبياس، من المشاهير المحليين في عمله مع الشباب، منحه جائزة أفضل مدرب في في ’64.

رقي إلى كابتن في المدرسة العسكرية – S4 (موظف في الكتيبة اللوجستية) ،شكل ترامب والرقيب جيف دونالدسون، ’65، (ويست بوينت’69) مدرسة عسكرية للطلاب علمتهم مواضيع متقدمة، وسار كل منهم في الجادة الخامسة في يوم الذكرى، 1964.

درس ترمب في جامعة فوردهام لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى كلية وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا. بعد تخرجه في عام 1968 وحصوله على بكالوريوس في علوم الاقتصاد والتركيز في مجال التمويل، انضم إلى والده في الشركة العقارية.

في كتابه: ترامب: فن الصفقة Trump:The Art of the Deal يتحدث ترامب حول مسيرته الجامعية :

وبعد أن تخرجت من الأكاديمية العسكرية في نيويورك عام 1964، تقبلت لفترة وجيزة فكرة الذهاب إلى مدرسة الافلام… ولكن في النهاية قررت ان العقارات التجارية كانت أفضل بكثير. لقد بدأت من خلال حضور جامعة فوردهام… ولكن بعد عامين، قررت أنه طالما كان علي أن أكون في الكلية، لابد من اختبار نفسي مع الأفضل. تقدمت بطلب لكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وحصلت فيها..أنا أيضاً سعيد للغاية للحصول للانتهاء. وعلى الفور انتقلت إلى الوطن، وذهب للعمل بدوام كامل مع والدي.

في الاول من اذار/مارس 2016، خاض ترامب الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حيث تفوق على 16 مرشحا وكسب تاييد الطبقة الوسطى من البيض بخطابه المعادي للنظام.

وفاز في انتخابات “الثلاثاء الكبير” الاول في سبع ولايات من الاباما الى فيرمونت مما احدث صدمة لمنافسيه.

وفي الثالث من ايار/مايو 2016 اصبح ترامب المرشح الوحيد للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب المنافس الجدي الاخير تيد كروز من السباق اثر خسارته في انديانا.

وصرح ترامب في برج “ترامب تاور” “سنكسب في تشرين الثاني/نوفمبر وبفارق كبير”.

وفي 21 تموز/يوليو 2016 رغم انقساماته يعين المؤتمر العام للحزب الجمهوري ترامب مرشحا له للسباق الرئاسي الى البيت الابيض.