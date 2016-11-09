ردود أفعال دولية على فوز ترامب بين الترحيب والحذر

في أول رد فعل دولي على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بادر الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إلى تهنأة ترامب، متمنيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقال بيان صادر من الرئاسة المصرية فور إعلان نتائج فرزالأصوات صباح الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني: “(…) إن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، ومزيدا من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها”.

هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية. وأشاد العاهل السعودي في برقية تهنئة “بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي يتطلع الجميع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة البلدين”.

من جانبها عبرت السلطة الفلسطينية عن أملها في أن تمر من الحديث عن مبدأ حل الدولتين إلى تحقيقه على أرض الواقع.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: “نأمل من الإدارة الأمريكية القادمة أن تحول الحديث عن مبدأ حل الدولتين إلى تحقيق هذا المبدأ على الأرض، لأن الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يأتي إلا بهزيمة الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير قال إن فوز ترامب غير منتظر، مضيف أنه يجب الاستعداد لسياسة أمريكية خارجية سياسته لا يمكن التنبؤ بها، وإلى أن واشنطن ستتجه إلى اتخاذ القرارات بمفردها.

إلى ذلك وصفت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه “صدمة كبيرة”، مطالبة إياه التأكيد على إلتزامه بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي نفس السياق قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمق من أي تغييرات، مؤكدة على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة بعد فوز ترامب.

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترامب بفوزه، آملا في أن تنعكس رئاسة ترامب للولايات المتحدة إيجابا على منطقة الشرق الوسط.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات وتقويتها مع الوليات المتحدة.

وهنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ترامب بفوزه في الانتخابات، متعهدا بمواصلة العمل المشترك مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان الأمن في آسيا ومنطقة المحيط والهادي.

هذا وقد دعا رئيس لجنة القوم والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، دعا ترامب إلى احترام الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي.

وقال بروجردي: “يوجد فرق بين ترامب في الحملة الانتخابية وترامب الرئيس الأمريكي، نحن في انتظار كيف ستكون سياسته في علاقة المنطقة والعالم الإسلامي”.

كما هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستوتلنبرغ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معبرا له عن “استعداده للعمل المشترك حتى تبقى العلاقات بين أعضاء الحلف قوية”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت قد أعرب قبيل إعلان فوز ترامب، عن قلق بلاده بخصوص مستقبل اتفاق باريس للمناخ، والعلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة الأميركية في حال تسلم المرشح الجمهوري ترامب قيادة البيت الأبيض.

وقال ايرولت في مقابلة على قناة “فرانس 2” يوم الأربعاء إن “في حال ربح ترامب، سيكون لدينا تساؤلات عديدة ومخاوف عديدة. هل سيتم مثلا الموافقة على اتفاق باريس للمناخ علماً أن ترامب تحدث عن نيته الغاء هذا الإتفاق؟” مشيرا إلى أن ما قاله “ترامب بخصوص العلاقة مع أوروبا أمر مقلق”.

وكالات