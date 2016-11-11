الجيش يسترد ضاحية الأسد و«البنتاغون» يتوقع هجوماً روسياً

شنت قوات

الجيش السوري، أمس، هجوماً على ضاحية الأسد جنوب غرب حلب من محورين بعد قصف تمهيدي عنيف، حيث تمكنت القوات الراجلة من دخول الضاحية من محور أكاديمية الأسد العسكرية ومحور الرواد، الأمر الذي دفع المسلحين للانسحاب بالتتالي من الضاحية.

وذكر مصدر عسكري لـ «السفير» أن قوات الجيش السوري تقوم بتمشيط بعض الجيوب في الضاحية قبل أن تعلن السيطرة النهائية عليها.

وبحسب المصدر، شاركت روسيا في القصف التمهيدي للهجوم البري، حيث تم استهداف مواقع المسلحين بعدة قذائف ثقيلة بينها صواريخ «كاليبر»، ما ساهم في ضرب دفاعات المسلحين وانهيارهم انهيارا شبه كامل على جبهة حلب الغربية.

إلى ذلك، رفضت روسيا طلب الأمم المتحدة تمديد فترات أي هدنة مقبلة في حلب، معتبرة أن القبول بخطوة كهذه قد يؤدي الى نتائج غير بنّاءة تتمثل باستعادة المسلحين قدراتهم القتالية في المدينة.

بدوره، أعاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن الغرب لا يزال يحاول تجنيب تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الضربة العسكرية، مشيراً إلى أن ذلك يشير إلى إمكانية وجود حسابات معينة لديهم بشأن ذلك التنظيم المحظور.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على أربعة من قادة «جبهة النصرة»، وذلك بموجب لوائح استهداف الولايات المتحدة للمشتبه في انخراطهم أو دعمهم لأي نشاط إرهابي.

إلى ذلك، توقع مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تبدأ روسيا قريباً عملية جوية مكثفة في حلب، بمشاركة الطائرات الحربية التي تحملها على متنها حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف».

وفي هذا السياق، ذكرت مواقع إلكترونية غربية معنية برصد تحركات الطيران الحربي، أن طائرة مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأميركية توجهت، أمس، للتجسس على مجموعة السفن الحربية الروسية الموجودة بين سواحل قبرص وسوريا.

من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تصميمه على منع ايران من التمركز عسكرياً في سوريا.

(«سانا»، «روسيا اليوم»، «سبوتنيك»، أ ف ب، رويترز)