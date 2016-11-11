مقاتلات “كوزنيتسوف” تحلّق في سماء سوريا

كشف مصدر عسكري ديبلوماسي روسي مطّلع عن بدء طائرات حاملة “الأميرال كوزنيتسوف” الروسية التحليق في أجواء سوريا تحضيراً لاستهداف المسلّحين ومواقعهم هناك. وأوضح، في حديثٍ لوكالة “إنترفاكس”، أنّ “مقاتلات “ميغ-29″، و”سو-33” المحمولة على ظهر “كوزنيتسوف” كثّفت من طلعاتها الدّوريّة في الأيّام الأخيرة وتحلّق في السّماء السّورية لاستطلاع الأجواء فوق مسرح العمليات وتحديد المهام القتالية” المنوطة بها. وأشار المصدر إلى أنّ “مجموعة السّفن الحربيّة الروسية، التي تضمّ في قوامها حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف والطراد الذري الثقيل “بطرس الأكبر”، وفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش”، تحضّر على قدمٍ وساق لضرب الإرهابيين وصارت جاهزة لبدء العمل العسكري في أي لحظة”.

(“موقع السّفير”)