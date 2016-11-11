الهجوم الكبير على حلب سيحصل في 16 تشرين الثاني

التركية أن الجيش السوري أعد العدة مع روسيا وحزب الله والإيرانيين للهجوم على شرق حلب والسيطرة على المدينة في ذكرى الحرب التصحيحية التي حصل في 16 تشرين الثاني 1970 وان الجيش السوري حشد 60 ألف بين جندي وضابط ورتيب وأكثر من الف مدفع و500 دبابة وراجمات صواريخ وقصف الطائرات وكما أن روسيا ستقوم بالغارات الجوية ولكن هناك قلق سوري بأن لا تقوم روسيا بغارات قوية على حلب نتيجة لضغط أوروبي وبالنسبة للإيرانيين فان قاسم سليماني يعتبر أن المعركة انتهت في الموصل وان القوات ستتجه إلى حلب للسيطرة عليها نهائيا كذلك حزب الله سيشارك بالمعارك التي ستدور في 16 تشرين الثاني.
في المقابل هناك 22 ألف مقاتل غير محترف منهم 15 ألف جندي ومقاتل قوي عند التكفيريين واما البقية فهم متطوعون للقتال ضد النظام
وتريد سورية حسم المعركة في حلب قبل أن يتسلم الرئيس الأميركي الجديد ترامب ويقوم بتغيير سياسته تجاه الازمة السورية مما يمنع الهجوم على حلب.
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