ترامب ضد “داعش” لا الأسد وسيتصل ببوتين

اعتبر دونالد ترامب أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في الرئيس السوري بشار الأسد وإنما في تنظيم “داعش” وأعرب عن استعداده لوقف دعم المعارضة، مشددا على ضرورة وقف المواجهة مع روسيا.

وفي حديث نقلته عنه The New York Times السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني قال الرئيس الأمريكي المنتخب: “تصوّري للوضع في سوريا كان منذ البداية مختلفا بشكل كبير عن مواقف الآخرين. أرى أنه إذا ما كنتم تقاتلون سوريا فيما هي تقاتل “داعش”، فهذا يعني أنكم تدعمون “داعش”.

وأضاف: “روسيا حليف لسوريا في الوقت الراهن، إضافة إلى إيران، حليفة سوريا الثانية التي صارت أقوى من ذي قبل بفضلنا. كفاكم قتالا ضد روسيا وسوريا”.

وبصدد المعارضة السورية، أكد ترامب أنه يفضل وقف دعم ما يسمى بـ”المعارضة السورية المعتدلة”، وأشار إلى أنه لا يعرف هوية هذه المعارضة، ومن هم المنضوون تحت رايتها.

وتابع: “لا أعتبر أن /الرئيس السوري بشار/ الأسد شخص جيد، لأن ذلك لن يكون صحيحا، لكنني أرى أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في الأسد، وإنما في “داعش”.

وفي سياق الحديث عن طبيعة العلاقات بين بلاده وروسيا وخططه تجاهها، أعلن ترامب عن نيته الاتصال عمّا قريب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا سيما في ضوء الرسالة التي وصفها بـ”الرائعة” وتلقاها منه مؤخرا.

يشار إلى أن روسيا الاتحادية طالما طالبت الولايات المتحدة بالكف عن تقديم المال والسلاح للقوى المناهضة للرئيس السوري، مؤكدة أن المستفيد الأول من هذا الدعم تنظيم “داعش” الإرهابي.

المصدر: The New York Times