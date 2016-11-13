ترامب يُعيد النّظر في أولويّاته

أكّد الرئيس الأميركي الفائز دونالد ترامب أنّه لا يعير مسألة إخضاع وزيرة الخارجية السّابقة هيلاري كلينتون للتّحقيق بسبب استخدامها لبريدها الالكتروني الخاصّ، الكثير من التّفكير لأنّه يريد حلّ “مشاكل الرّعاية الصحية وفرص العمل ومراقبة الحدود والإصلاح الضّريبي”. وقال ترامب، خلال مقابلةٍ مع صحيفة “وول ستريت جورنال” هي الأولى منذ فوزه في السّباق الرّئاسي، إنّه يفكّر في إبقاء جزء من قانون الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما، بما في ذلك الأحكام التي تسمح للآباء بإبقاء أبنائهم حتّى سن الـ26 على وثائق التّأمين ومنع شركات التّأمين من رفض التّغطية للأشخاص الّذين يعانون من ظروفٍ موجودة مسبقاً. وكان ترامب دعا خلال حملته الانتخابية الرئاسية إلى إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية، والمعروف باسم “أوباما كير” (الرعاية الصحية الخاصة بأوباما)، واصفاً القانون بـ”الكارثة”. وأوضح الرّئيس الأميركي الجديد أنّ تغيير رأيه حول موضوع الرعاية الصحية جاء بعد لقائه أوباما في البيت الأبيض يوم الخميس، والّذي اقترح الحفاظ على أجزاء من القانون. وقال ترامب “أخبرته أنّني سأنظر في اقتراحاته، وذلك من باب الاحترام”. وكان بعض المشرّعين الجمهوريّين والمستشارين أوصوا بحفظ هذين الحكمين في قانون الرّعاية، حتّى ولو كانوا قادرين على إلغاء القانون في الكونغرس، الأمر الّذي كانوا يحاولون القيام به لسنوات. وقد سمح القانون لملايين الأميركيين، الّذين لم يتمتّعوا في السابق بأي تأمين صحي، من الحصول على التّغطية، لكنّ الجمهوريّين يعارضون القانون معتبرين أنّ فيه تجاوز من قبل الحكومة. إلى ذلك، أعلن ترامب أنّه سيخلق فرص عمل من خلال مشاريع البنية التحتية وتحسين الصّفقات التّجارية، موضحاً أنّ الأولويات الأخرى لأسابيعه الأولى كرئيس ستكون لرفع قيود المؤسّسات المالية بهدف السّماح للمصارف “الإقراض مرّة أخرى وتأمين حدود الولايات المتّحدة لمكافحة المخدّرات والهجرة غير الشّرعيّة”. (“وول ستريت جورنال”)