كاراكاس و«المعارضة»: حل سلمي واستمرار الحوار

تعهدت الحكومة الفنزويلية والمعارضة، أمس الاول، إيجاد حلّ سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد عبر «عملية سلمية وانتخابية» وعقد جولة جديدة من المفاوضات في السادس من كانون الاول المقبل، وذلك بعد يومين من المفاوضات التي جرت في فندق في كراكاس برعاية الفاتيكان. وقال بيان مشترك صادرٌ عن طرفي المفاوضات «نتعهد رسميا ايجاد حل لخلافاتنا السياسية في اطار دستوري حصراً من خلال آلية سلمية وديموقراطية وانتخابية». وفي تصريح لاذاعة «ريبيلدي» الارجنتينية، قال الرئيس نيكولاس مادورو انه «يعول على نجاح هذا الحوار»، معبرا عن ارتياحه «لان المعارضة جاءت اخيرا الى طاولة المفاوضات»، موضحاً أن هناك نموذجين، نموذج ثوري استقلالي ونموذج آخر هو القوى السياسية للنخبة، وهذا النموذج كان ماضي بلدنا. لكنني اعترف بالمعارضة الفنزويلية وأعوّل على نجاح هذا الحوار».