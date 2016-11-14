ترامب يتعهد بترحيل 3 ملايين مهاجر قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني أنه سيلتزم بتعهداته بترحيل ما يقارب 3 ملايين مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة، فور توليه مهام منصبه فعليا.

وأوضح ترامب، في حوار تلفزيوني مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، يذاع مساء الأحد، أن “ما سنفعله هو تحديد الأشخاص المجرمين، وذوي السجلات الإجرامية، وأعضاء العصابات، ومروجي المخدرات، وكل هؤلاء الأشخاص، وهم بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، سنخرجهم من بلادنا”.

وأضاف ترامب أن الجدار الذي ينوي إنشاءه على الحدود الأمريكية المكسيكية لن يكون بالضرورة مبنيا بالطوب والإسمنت بالكامل، بل إن “بعض أجزائه قد تكون عبارة عن سياج فقط”، واستطرد “ولكن في أجزاء أخرى، سيكون الجدار ما نحتاجه. أنا أفهم جيداً في ذلك، هذا ما يُطلق عليه إنشاءات”.

وكرر الرئيس المنتخب، في أكثر من مناسبة أثناء حملته الانتخابية، أنه ينوي جعل المكسيك تتحمل نفقات بناء الجدار، الذي يعتبر جزء من خطته لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

جدير بالذكر أن الانتخابات الأمريكية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أسفرت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي بات الرئيس الـ45 للبيت الأبيض الأمريكي، متغلبا على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بشكل واضح.

وسيتولى الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وكالات