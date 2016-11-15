سوريا في أول اتصال بين بوتين وترامب

في أول اتصال هاتفي

بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، ناقش الرئيسان، أمس، سبل التسوية في سوريا وشددا على ضرورة توحيد الجهود في محاربة الإرهاب.

وأوضح الكرملين في بيان أن «بوتين وترامب بحثا (خلال الاتصال) سبل تسوية الأزمة السورية، وتبادلا الآراء حول ضرورة توحيد الجهود لمحاربة العدو المشترك الرقم واحد (والمتمثل) بالإرهاب الدولي والتطرف».

وذكر أن بوتين أكد لترامب «استعداده لإقامة حوار شراكة مع الإدارة الأميركية الجديدة يقوم على أسس المساواة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، لافتاً إلى أنه «أثناء الاتصال تطرق الجانبان إلى تقييم الوضع الحالي للعلاقات الروسية الأميركية، مشددين على ضرورة العمل المشترك والفعال من أجل تطبيع العلاقات ومناقشة كل المسائل الملحة».

وأشار الكرملين إلى أن الجانبين شددا على أهمية تشكيل قاعدة متينة للعلاقات الثنائية عن طريق تطوير مكوّناتها التجارية والاقتصادية، موضحاً أن الرئيسين «اتفقا على مواصلة الاتصالات الهاتفية وعقد لقاء شخصي في المستقبل».

(«روسيا اليوم»، «سبوتنيك»)