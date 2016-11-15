روسيا وسوريا: بدء هجمات على شرق حلب وريفي حمص وإدلب

يوم الثلاثاء، الضّربات الجوية المكثفة على شرق حلب في عملياتٍ عسكرية أعلنت موسكو أنّها تشمل كذلك ريفي حمص وإدلب.وأعلنت موسكو بدء مشاركة الطراد حامل الطّائرات “الأميرال كوزنيتسوف” في العمليات القتالية في سوريا. وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيعازاً إلى وزارة الدفاع الروسية ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق في ريفي حمص وإدلب. وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ فرقاطة “الأميرال غريغوروفبتش” تشارك هي الأخرى في إطلاق الصواريخ على أهداف للمسلحين في سوريا، مشيراً إلى أنّ المجموعات البحرية الروسية تغطّي بشكلٍ وثيق، بمنظومات “باستيون” و”بانتسير” القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم.
وأكّد شويغو كذلك أنّ بلاده ستواصل توجيه ضربات نحو الأهداف العسكرية والصناعية للمسلحين في سوريا .
إلى ذلك، أسقط الجيش السوري، يوم الثلاثاء، طائرة مسيرة لتنظيم “داعش” في دير الزّور، في وقتٍ استهدف الجيش السوري مراكز التنظيم.
واستهدف الجيش كذلك تجمّعات وتحرّكات “داعش” في جبل الثّردة وعلى الساتر الشرقي لمطار دير الزّور ما أدّى إلى مقتل عددٍ من مسلّحي التّنظيم.
(“السّفير، “”سبوتنيك”، “روسيا اليوم”، “سي أن أن”)
أقرأ ايضاً
- «أحرار الشام» تستبق معركة الباب بالهيمنة على أعزاز - الشمال السوري: صراع نفوذ تركي ـ أميركي؟
- سوريا في أول اتصال بين بوتين وترامب
- أوروبا أمام ترامب والنار السورية: أنياب عسكرية لـ«الاستقلال» عن واشنطن
- مسلّحو سوريا: هل يتغير الدعم الأميركي؟
- الجيش السوري: عشرات الإصابات بين المدنيين والعسكريين بقصف المسلحين لحلب بغاز الكلور
- احتواء غزوة حلب وصبر مع أحيائها الشرقية - تركيا تقترب من الباب.. والمسلحون يستخدمون الكلور!
- وزير المصالحة علي حيدر: لن نسمح بـ«كانتون» مسلّح في إدلب
- سوريا ترفض اتهامات «كيميائية» دمشق تقاضي واشنطن وأنقرة
- تكتيك روسي لإرباك الخصوم في عاصمة الشمال - برودة بوتين وسخونة جبهة حلب
- الهجوم الكبير على حلب سيحصل في 16 تشرين الثاني