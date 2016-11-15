روسيا وسوريا: بدء هجمات على شرق حلب وريفي حمص وإدلب

استأنفت روسيا وسوريا،

يوم الثلاثاء، الضّربات الجوية المكثفة على شرق حلب في عملياتٍ عسكرية أعلنت موسكو أنّها تشمل كذلك ريفي حمص وإدلب.وأعلنت موسكو بدء مشاركة الطراد حامل الطّائرات “الأميرال كوزنيتسوف” في العمليات القتالية في سوريا. وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيعازاً إلى وزارة الدفاع الروسية ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق في ريفي حمص وإدلب. وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنّ فرقاطة “الأميرال غريغوروفبتش” تشارك هي الأخرى في إطلاق الصواريخ على أهداف للمسلحين في سوريا، مشيراً إلى أنّ المجموعات البحرية الروسية تغطّي بشكلٍ وثيق، بمنظومات “باستيون” و”بانتسير” القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم.

وأكّد شويغو كذلك أنّ بلاده ستواصل توجيه ضربات نحو الأهداف العسكرية والصناعية للمسلحين في سوريا .

إلى ذلك، أسقط الجيش السوري، يوم الثلاثاء، طائرة مسيرة لتنظيم “داعش” في دير الزّور، في وقتٍ استهدف الجيش السوري مراكز التنظيم.

واستهدف الجيش كذلك تجمّعات وتحرّكات “داعش” في جبل الثّردة وعلى الساتر الشرقي لمطار دير الزّور ما أدّى إلى مقتل عددٍ من مسلّحي التّنظيم.

(“السّفير، “”سبوتنيك”، “روسيا اليوم”، “سي أن أن”)