الأسد: ترامب “حليف طبيعي” إذا حارب الإرهاب

أكد الرئيس السوري

بشار الأسد، أمس، أن نظيره الأميركي المنتخب حديثاً دونالد ترامب سيكون “حليفاً طبيعياً” لدمشق إذا حاربت إدارته المرتقبة “الإرهاب”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يعلّق الكثير من الآمال عليه.

وقال خلال مقابلة مع التلفزيون البرتغالي، “نحن حذرون جدا في الحكم عليه (ترامب)، خصوصا أنه لم يشغل أي منصب سياسي من قبل، ولهذا لا نستطيع أن نقول شيئا عما سيفعله، لكن إن كان سيحارب الإرهابيين، فإننا سنكون حلفاء طبيعيين له في ذلك الصدد، مع الروس والإيرانيين، والعديد من البلدان الأخرى التي تريد إلحاق الهزيمة بالإرهابيين”.

وعما إذا كان مستعداً للعمل مع ترامب، الذي اكد مراراً ان الأولوية بالنسبة له هي محاربة تنظيم “داعش”، قال الأسد: “بالطبع، أقول إن هذا واعد، لكن هل يستطيع تحقيق ذلك؟ ماذا عن القوى المهيمنة داخل الإدارة، ووسائل الإعلام الرئيسية التي كانت ضده؟ كيف سيستطيع التعامل معها؟”

وأشار إلى أن “الإدارة الأميركية لا تتعلق بالرئيس وحده، بل بقوى مختلفة داخل هذه الإدارة تؤثر على الرئيس”، مضيفاً “علينا أن ننتظر ونرى عندما يستلم مهام منصبه بعد شهرين”.

وأعرب الأسد عن تمنياته بأن “تكون الولايات المتحدة غير منحازة، وتحترم القانون الدولي، ولا تتدخل في الدول الأخرى في العالم، وبالطبع أن تتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا”.

إلى ذلك، أكد الرئيس السوري استعداده للعمل مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لتحقيق السلام في سوريا، قائلاً “نحن مستعدون للتعاون بأي طريقة لتحقيق الاستقرار في سوريا، آخذين بالاعتبار مصلحة البلد وإرادة الشعب السوري”.

ورداً على كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن مصالح بلاده تتجاوز الحدود الطبيعية لتركيا وإتيانه على ذكر الموصل وحلب، قال الأسد: “إنه رجل مريض، إنه رئيس مصاب بجنون العظمة وليس مستقرا، إنه يعيش في الحقبة العثمانية ولا يعيش في الوقت الراهن، إنه منفصل عن الواقع”، مشيراً إلى أن كل إرهابي دخل إلى سوريا “مرَّ عبر تركيا وبدعم من أردوغان، وبالتالي فإن محاربة أولئك الإرهابيين، هي بمثابة محاربة جيش أردوغان، لا أقول، الجيش التركي، بل جيش أردوغان”.

وأكد أن “الجيش (السوري) يحقق تقدما جيداً ضد الإرهابيين الذين لا يزالون يتلقون الدعم من تركيا وقطر والسعودية وبعض الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “الخيار الوحيد أمامنا هو الانتصار، إذا لم ننتصر وكسب الإرهابيون الحرب، فعندها لن يكون هناك وجود لسوريا”.

وعن مشاركة كل من “حزب الله” وإيران وروسيا في الحرب إلى جانب الجيش السوري، قال الأسد: “إنهم هنا لأن بوسعهم تقديم مساعدة أساسية ومهمة، لأن الحرب التي نخوضها الآن لا تتعلق فقط ببضعة إرهابيين من داخل سوريا، إنها أشبه بحرب دولية ضد سوريا، لقد تلقى أولئك الإرهابيون الدعم من عشرات الدول الأجنبية، وبالتالي، فإن سوريا بمفردها ما كانت لتستطيع مواجهة هذا النوع من الحروب من دون مساعدة أصدقائها، ولهذا السبب فإن وجودهم ودعمهم كان أساسياً جداً”.

وإذ ثمَّن الأسد أدوار حلفائه في الحرب، أكد أن روسيا لا تتدخل أبداً بمستقبل سوريا أو الشعب السوري، قائلاً: “نحن أحرار تماماً في كل ما يرتبط بمستقبل سوريا، والروس يبنون سياساتهم دائما على القيم، وهذه القيم هي سيادة الدول، والقانون الدولي، واحترام الآخرين والثقافات الأخرى”.

(“سانا”)