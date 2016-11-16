إنتاج الغذاء في سوريا في أدنى مستوياته

أكدت «منظمة الاغذية والزراعة» التابعة للامم المتحدة الـ(فاو) في تقرير، أمس، أن الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا أدت الى انخفاض انتاج الغذاء الى مستوى قياسي، وزادت من المخاوف من أن يضطر مزيد من السكان الى النزوح بسبب الجوع. وأوضحت أن «انعدام الامن في أنحاء البلاد والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق، يعيقان الوصول الى الأراضي والحصول على الامدادات الزراعية والوصول الى الاسواق». واشار التقرير الذي أعدته الـ «فاو» بالتعاون مع «برنامج الأغذية العالمي»، الى ان أسعار اعلاف الحيوانات ارتفعت بشكل كبير ما اضطر «العديد من الاسر التي تربي المواشي الى بيع او ذبح الماشية والاغنام والدواجن». وأضاف أن سوريا، التي كانت مصدراً رئيسيا للماشية، شهدت انخفاضاً كبيراً في أعداد الماشية منذ بداية الازمة، موضحاً «اليوم انخفضت أعداد الماشية بنسبة 30 في المئة، والأغنام والماعز بنسبة 40 في المئة، كما سجلت أعداد الدواجن انخفاضا شديدا وصلت نسبته إلى 60 في المئة». ولفت التقرير إلى أن ارتفاع اسعار الاسمدة والبذور وندرتها يضران بالمزارعين الذين «لن يكون أمامهم اي خيار سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يحصلوا على الدعم الفوري»، مشيراً إلى أن إنتاج القمح سجل «انخفاضا حادا بنسبة 55 في المئة». واشار التقرير الى ان ما يقارب 9.4 ملايين شخص في مختلف أنحاء سوريا يحتاجون الى المساعدات، بزيادة حوالي 716,000 شخص عن العدد الذي كان في شهر أيلول العام 2015. (أ ف ب، رويترز)