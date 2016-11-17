رواية روسية عن تمرد في مناطق شرق حلب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن نحو 30 مدنياً قتلوا وأصيب المئات، لدى تفريق المسلحين لاحتجاجات عفوية شهدتها العديد من أحياء حلب الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن «أحياء حلب الشرقية تشهد تنامي مقاومة السكان لإرهاب المسلحين، إذ خرجت في تلك الأحياء منذ بداية الأسبوع الحالي 11 تظاهرة احتجاجية». ويطالب المحتجون ما يسمى بـ «المجلس المحلي» بإيقاف عمليات نهب مخازن المواد الغذائية، وحمل المسلحين على مغادرة المدينة، أو السماح للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة. وأضاف كوناشينكوف أن العسكريين الروس سجلوا أيضا محاولة مجموعة من المدنيين اقتحام مخزن للمواد الغذائية تابع للمسلحين. وخلال الساعات الـ24 الماضية، شهدت أحياء بستان القصر والكلاسة والعامرية والفردوس احتجاجات عفوية شارك فيها ما يزيد عن ألف و500 شخص، بحسب كوناشينكوف، مضيفاً أن المسلحين قتلوا الثلاثاء (أمس) 30 مدنياً وأصيب المئات أثناء تفريقهم احتجاجات مماثلة في العامرية والفردوس يوم الثلاثاء. ونقل المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عن مدنيين نجحوا في الخروج من أحياء حلب الشرقية، قولهم إن المسلحين يشنون حملات قمع يوميا تقريبا، وينفذون إعدامات ميدانية ليس بحق المدنيين فحسب، بل وبحق رفاقهم الذين قرروا إلقاء السلاح. واتهم كوناشينكوف الإرهابيين بمنع أي محاولات من قبل المدنيين للخروج من المناطق الخطيرة عبر الممرات التي فتحتها روسيا والحكومة السورية، إذ تم تفخيخ كل الشوارع المؤدية إلى مداخل الممرات، لافتاً إلى أن المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا نقل منذ بداية الأسبوع الحالي، 17 طناً من المساعدات الإنسانية إلى تسعة أحياء في حلب، هي الشيح أبو بكر، والأشرفية، وتشرين، والمحافظة، وحلب الجديد، والسليمانية، وحي الشهباء، والجمالية. («روسيا اليوم»)