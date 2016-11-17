إطلاق النار على مظاهرة في حلب الشرقية!

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، بأن 27 شخصا قتلوا وجرح المئات، يوم أمس الثلاثاء، في حيي العامرية والفردوس بشرق مدينة حلب، جراء إطلاق النار من قبل مسلحين على مظاهرة عفوية.

وقال كوناشينكوف: “في حيي العامرية والفردوس شرق حلب، نتيجة لإطلاق النار على مظاهرة عفوية قتل 27 شخصا، ومئات من الجرحى”.

وأكد كوناشينكوف أن مقاومة سكان شرق حلب لإرهاب المقاتلين تتصاعد، ومنذ بداية الأسبوع الحالي، جرت 11 فعالية احتجاجية في المناطق التي يسطر عليها الإرهابيون.