ترامب يوافق على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية ضده

أعلن المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وافق على دفع 25 مليون دولار مقابل تسوية دعاوى قضائية ضد جامعة ترامب.

ورفع طلاب درسوا بالجامعة المتعثرة دعاوى احتيال، قائلين إنهم دفعوا 35 ألف دولار مقابل محاضرات عن “أسرار” التسويق العقاري يلقيها محاضرون “اختارهم ترامب”.

ودأب ترامب على التأكيد على أنه لن يلجأ إلى تسوية هذه الدعاوى.

وقال شنايدرمان إن التسوية تمثل “تحولا مفاجئا” في موقف ترامب و”نصرا كبيرا” للضحايا.

وكان ترامب يواجه ثلاث دعاوى قضائية تزعم أن جامعته ضللت الطلاب ولم تف بوعودها.

وكان يفترض أن يبدأ النظر في أحد هذه الدعاوى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في سان دييغو رغم محاولات محاميي ترامب تأجيلها.

وتعرض ترامب خلال حملته الانتخابية لانتقادات بسبب قوله إن القاضي الذي ينظر القضية في كاليفورنيا لا يمكن أن يكون محايدا لأنه من أصول مكسيكية.

وقال المدعي العام في بيان بهذا الشأن:” اتفاق التسوية وقيمته 25 مليون دولار يمثل تحولا مفاجئا في موقف دونالد ترامب، ونصرا كبيرا لأكثر من 6 آلاف ضحية لجامعته المحتالة، وكان هؤلاء الضحايا قد انتظروا سنوات من أجل هذا اليوم وأنا سعيد لأن صبرهم وصمودهم سيتم مكافأته بهذه التسوية.”

وكان شنايدرمان يسعى للحصول على تسوية قيمتها 40 مليون دولار من الجامعة التي أغلقت عام 2010.

ووصف جامعة ترامب في يوليو/تموز الماضي بأنها “محتالة من البداية للنهاية”، مضيفا أن تلك المؤسسة استخدمت “الوعود الزائفة لافتراس اليائسين.”

BBC