الكرملين: بوتين وأوباما متفقان على ضرورة إيجاد حلول للأزمة السورية خلال الشهرين المقبلين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما اتفقا على ضرورة إيجاد حلول لللأزمة السورية خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين أجريا محادثة قصيرة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أيبك”، في عاصمة بيرو ليما، الأحد 20 نوفمبر/تشرين الثاني، شددا خلالها على ضرورة استخدام الشهرين الباقيين قبل تغير الإدارة الأمريكية للبحث عن سبل تسوية الأزمة السورية.

وأكد بيسكوف أن “الرئيسين اتفقا في هذا السياق على مواصلة (وزيري الخارجية الروسي والأمريكي) سيرغي لافروف وجون كيري الاتصالات بينهما”.

من جانبه، قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، في بيان صدر عنه الأحد، إن أوباما “لفت خلال المحادثة إلى ضرورة مواصلة المبادرات (الخاصة بحل الأزمة السورية) بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تخفيض مستوى العنف في البلاد والتخفيف من معاناة الشعب السوري”.

إلى ذلك، تطرق بوتين وأوباما إلى الأزمة الأوكرانية، حيث قال بيسكوف إن “الرئيسين أعربا عن أسفهما من عدم تحقيق تقدم” في هذا الملف.

بدوره، أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض بأن أوباما “دعا بوتين إلى الالتزام بالتعهدات الروسية في إطار اتفاقات مينسك، مؤكدا التزام الولايات المتحدة وحلفائها بسيادة أوكرانيا”.

وكان دميتري بيسكوف أعلن، في وقت سابق من الأحد، أن الرئيسين بوتين وأوباما “تصافحا في بداية اجتماع” للدول الأعضاء في قمة “أبيك” و”تحدثا لفترة قصيرة”.

يذكر أن الدورة الحالية لقمة “أبيك” هي الأخيرة التي يحضرها أوباما بصفة الرئيس الأمريكي، إذ سيحتل مكانه في هذا المنصب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية السياسي الجمهوري دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.

وكالات