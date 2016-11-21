حلب: الجيش يواصل ضغطه

واصل الجيش السوري،

أمس، ضغطه على مسلحي أحياء حلب الشرقية ضمن العمليات التي أطلقها بعد إنهاء حالة وقف إطلاق النار في مدينة حلب إثر فشل التوصل إلى اتفاق لخروج المسلحين، حيث شنت قواته هجوماً عنيفا على ثلاثة محاور جديدة شرق مدينة حلب. وقال مصدر عسكري لـ «السفير» إن قوات الجيش السوري حققت تقدما كبيرا على محور منطقة الشيخ نجار القديمة، في وقت تتابع فيه التقدم نحو حي مساكن هنانو شمال شرق حلب.

بالتوازي، كثف سلاحا الجو السوري والروسي استهداف مواقع المسلحين في ريف حلب الجنوبي الغربي، ضمن عمليات التمهيد لتقدم المشاة على المحور المتصل بريف إدلب.

من جهتها، ردت الفصائل المسلحة على عمليات الجيش السوري بتكثيف قصفها لأحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة الحكومة. واستهدفت الفصائل المسلحة مدرستَي سارية حسون والفرقان المحدثة بقذائف عدة تسببت بمجزرة أدت إلى مقتل ثمانية أطفال وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقال رئيس الطبابة الشرعية في حلب لـ «السفير» إن «عدد شهداء المدينة بلغ اليوم 10 شهداء بينهم 8 أطفال بالإضافة إلى 70 جريحاً». وأوضح أن القذائف سقطت في مناطق مكتظة بالسكان ما تسبب بارتفاع عدد المصابين، مشيرا إلى وجود إصابات خطيرة الأمر الذي يجعل ارتفاع عدد القتلى مرجحاً.

السفير