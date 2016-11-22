مصدر أمني سوري: انفجار ضخم يهز حلب

هز انفجار ضخم مدينة حلب ليل الإثنين – الثلاثاء وسمع دويه على بعد عدة كيلومترات.
وقال مصدر أمني سوري إن “القوات الحكومية السورية قصفت بصواريخ أرض أرض مستودعاً للذخيرة للمسلحين في حي قاضي عسكر في أحياء حلب الشرقية”.
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