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مصدر أمني سوري: انفجار ضخم يهز حلب

22 نوفمبر 2016 at 2:26ص

alepexpد ب أ

هز انفجار ضخم مدينة حلب ليل الإثنين – الثلاثاء وسمع دويه على بعد عدة كيلومترات.

وقال مصدر أمني سوري إن “القوات الحكومية السورية قصفت بصواريخ أرض أرض مستودعاً للذخيرة للمسلحين في حي قاضي عسكر في أحياء حلب الشرقية”.

 

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