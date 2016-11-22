بشار الجعفري ينعت كلام السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن بأوصاف غير مسبوقة

شن مندوب سورية

الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، هجوما حادا على السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور موجها إليها أوصافا غير مسبوقة.

هجوم الجعفري جاء ردا على ما قالته باور، نقلا عن شاهد عيان في شرق حلب، بأن “الطيران الحربي السوري والروسي نفذا 180 غارة جوية يوم السبت فقط”.

وقال الجعفري “بطبيعة الحال وباعتبارها دبلوماسية مخضرمة وخبيرة فقد صدقت بسذاجة شاهد العيان هذا الذي هو في نهاية المطاف إرهابي من تنظيم جبهة النصرة الذي صنفته حكومة بلادها على أنه كيان إرهابي .. فأي نفاق هذا وأي كذب هذا الذي نسمعه في بعض الجلسات العبثية حول الوضع الإنساني في بلادي”.

وتابع الجعفري: “ثم ادعت المندوبة الأمريكية كذبا وزورا وبهتانا أن الطيران السوري قد ألقى منشورات تقول للمدنيين شرق حلب (غادروا أو ستموتون)، هكذا قالت المندوبة الأمريكية، وهذا الكلام طبعا كذب في كذب ومعيب ومخجل”.

وقال الجعفري إن “الطيران السوري ألقى منشورات على شرق حلب داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن المجموعات الإرهابية المسلحة والخروج من شرق حلب”.

ولفت الجعفري إلى أن “الحكومة السورية فتحت 6 ممرات إنسانية لهؤلاء المدنيين وممرين للمسلحين ممن يريدون الخروج من شرق حلب، لكن هؤلاء الإرهابيين لم يخرجوا ولم يدعوا المدنيين يخرجون لأنهم يستخدمونهم كرهائن ودروع بشرية”.

وأردف بالقول: “إذا كان هناك من حكومات يهمها أمر هؤلاء الإرهابيين في شرق حلب فليأخذوهم وليصدروا لهم جنسيات وسمات دخول ويأخذوهم”.

سانا