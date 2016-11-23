ايرولت: اجتماع حول سوريا قريباً في باريس

أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي

جان مارك إيرولت، يوم الأربعاء، أنّ اجتماعاً حول سوريا سيُعقد في باريس خلال الأيّام المقبلة، موضحاً أنّ فرنسا ستتحرّك لاستصدار قرارٍ من مجلس الأمن الدّولي بفرض عقوبات على الحكومة السّورية لاستخدام الأسلحة الكيميائيّة.

وقال ايرولت “تأخذ فرنسا بزمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين في الولايات المتّحدة”، مشيراً إلى أنّ الدّول الّتي تتّخذ موقفاً مناوئاً للرئيس السوري بشار الأسد ستجتمع في باريس قريباً.

(رويترز)