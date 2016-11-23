نجوم سوريون من أصول فلسطينية

الحرب والتهجير والتشرد،

معاناة الشعبين الفلسطيني والسوري، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك أسماء كثيرة من الفنانين السوريين ينحدرون من أصول فلسطينية.

شكران مرتجى

فلسطينية من عائلات غزة العريقة، ولدت في مدينة الطائف في عام 1970 ثم انتقلت إلى دمشق وبدأت في دراسة الفنون المسرحية، وانطلقت في عالم الفن، وهي متزوجة من الفنان علاء قاسم.

نادين سلامة

من مواليد دمشق في عام 1980 ولكن جذورها فلسطينية، وقد تخرجت من قسم التمثيل في “المعهد العالي للفنون المسرحية”، وبدأت مشوارها الفني في عام 1998، وأهم أدوارها في التلفزيون كان في مسلسل “الكواسر” و”التغريبة الفلسطينية” .

عبد الرحمن أبو القاسم

من مواليد صفورية قضاء فلسطين في عام 1972، وهو صاحب تاريخ مسرحي عريق، قدم لعشرات السنوات العديد من المسرحيات على خشبتي “الحمراء” و”القباني” في دمشق، ولمع في الدور الذي أداه بمسلسل “الجوارح”.

نسرين طافش

ابنة الشاعر الفلسطيني يوسف طافش وأمها جزائرية، ولدت في حلب في عام 1982، وقد تزوجت من رجل أعمال إماراتي في عام 2008 ثم انفصلت عنه في عام 2013.

روعة السعدي

ابنة الكاتب هاني السعدي الذي ولد في مخيم اليرموك في عام 1944 في فلسطين، وقد أنجب خمس بنات هن روعة وربى ولارا وريم ونور، وقد انخرطت روعة السعدي في مجال التمثيل هي وشقيقتها ربى، وقد بدأت روعة العمل الفني في سن السابعة، وأهم أعمالها دورها في مسلسل “الفصول الأربعة”.

لينا حوارنة

أصولها فلسطينية، وهي من مواليد دمشق في عام 1969، وقد شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية، وانضمت إلى نقابة الفنانين، ومن أهم أدوارها دورها في مسلسل الكواسر وأبو كامل “الجزء الثاني”. حسب تقرير أعده موقع العربي الجديد.

حسن عويتي

من مواليد مدينة عكا الفلسطينية في عام 1942، وقد نزح مع عائلته إلى سورية، حيث تعلم وحصل على دبلوم في الإخراج المسرحي من بلغاريا، وله العديد من الأعمال المميزة في مجال السينما والمسرح والتلفزيون مثل “وراء الأفق”، “ازبطوا الساعات”، “التغريبة الفلسطينية”.

أناهيد فياض

هاجرت عائلتها إبان نكبة فلسطين واستقرت في غزة، ولها أقارب في مخيم خان يونس، وقد زارتهم قبل أعوام وهي من مواليد عام 1983، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ولها أدوارها المميزة رغم صغر عمرها الفني، حيث شاركت في مسلسلات مهمة مثل “التغريبة الفلسطينية” و”باب الحارة” و”الحور العين”.

زيناتي قدسية

وهو من مواليد قرية “إجزم” في حيفا في عام 1948، وقد شكل مع الكاتب الفلسطيني الراحل ممدوح عدوان ثنائيا مسرحيا. يعتبر علامة فارقة في الفن المسرحي، وقد قدم عدداً من الأعمال التي تتناول القضية الفلسطينية.

رامي حنا

ولد رامي في عام 1974 في دمشق لعائلة فلسطينية الأصل، ووالده هو الفنان يوسف حنا، ومن أهم أعماله الاخراجية مسلسل “غداً نلتقي”، والذي تدور أحداثه في زمن الثورة السورية، وقد بدأ حياته الفنية كممثل حيث ظهر في مسلسل “الفصول الأربعة” و”التغريبة الفلسطينية”.

وكالات