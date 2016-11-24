هجرة: أهم 10 وظائف مطلوبة في كندا

بعد فوز دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي توجهت أنظار الكثير من الأمريكيين إلى كندا بحثا عن الهجرة ولحسن الحظ أن هذا البلد يبحث عن عدد هام من المهاجرين المهرة في بعض الأعمال.

وتتطلب الهجرة إلى كندا شروطا عدة من أهمها الخبرات العلمية والقدرات اللغوية وغيرها، وتُعرف كندا بأنها أكثر البلدان دعما للهجرة إليها. ففي عام 2015 أعلنت الحكومة أنها تلقت أكثر من 31 ألف طلب هجرة من مهاجرين ذوي مهارات وخبرات عالية للحصول على إقامة دائمة في كندا.

وقامت الحكومة الكندية بتقديم تسهيلات لطالبي الهجرة إليها وطالبي الإقامة الدائمة حيث بدأت منذ تاريخ 3 يناير 2016 برنامج “Express Entry” لجذب المزيد من الأيادي العاملة إلى البلاد، وقدمت الحكومة الكندية أهم 10 وظائف مطلوبة للراغبين في الهجرة إليها، فهي تطلب:

10. محللين استثماريين وماليين

9. مدققي حسابات ومحاسبين

8. مصممين ورسامي غرافيك

7. مشرفين على مبيعات التجزئة

6. أساتذة جامعات ومحاضرين

5. مبرمجي كمبيوتر ومطوري وسائل إعلام تفاعلية

4. مهندسي برمجيات

3. محللي نظم معلومات واستشاريين

2. طباخين

1. مشرفين على خدمات الطعام

وكالات