البرلمان الأوروبي يطلب تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وصوت 479 من إجمالي 623 نائبا بالبرلمان الأوروبي لصالح قرار التعليق، الذي جاء كرسالة احتجاجية، على ما يبدو، ضد حملة الاعتقالات والإقالات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب.

وتمكنت أكبر الفصائل السياسية في البرلمان الأوروبي من توحيد جهودها لدعم مقترح تجميد مفاوضات العضوية بشكل مؤقت وقطع المحادثات تلقائيا إذا أعادت تركيا تطبيق عقوبة الإعدام وألا تستأنف هذه المفاوضات إلا بعد موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح النواب أن مطالبتهم بوقف مفاوضات الانضمام مؤقتة، مؤكدين أنهم سيعيدون النظر فيها عند إنهاء العمل بقوانين الطوارئ الحالية في تركيا ويحددون موقفهم على أساس مدى “عودة تركيا لمبادئ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان”، وفق النواب.

يذكر أن قرار البرلمان غير ملزم لبروكسل.

من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي قوية وأن تصويت البرلمان الأوروبي “غير مهم ويفتقد إلى الرؤيا”، متوقعا من قادة أوروبا الوقوف في وجه برلمانهم وقراره.

ودعا يلدريم الاتحاد الأوروبي إلى أن “يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها”.

هذا ووصف الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك، القرار الأوروبي بأنه “باطل، ولا يمكن أخذه على محمل الجد”.

وكالات