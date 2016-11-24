مقتل جندي اميركي في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع

الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن جندياً أميركياً توفي الخميس متأثراً بإصابته بعبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال سوريا.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الاوسط (سنتكوم)، في بيان، إن “التحالف ضد (تنظيم) داعش يتوجّه بأسره إلى أسرة وأصدقاء ورفاق هذا البطل” الذي تُوفي الخميس في عيد الشكر الأميركي متأثراً “بإصابته في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة عين عيسى في شمال سوريا”.

ولم تُفصح “سنتكوم” عن مزيد من التفاصيل، مُشيرة إلى أنها ستنشر المزيد من المعلومات “في الوقت المناسب”.

(ا ف ب، رويترز)