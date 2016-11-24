موسكو: الغرب يحمي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»

الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، تعنّت بعض الدول الغربية في رفض المقترح الروسي بإدراج تنظيمي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» على لائحة المنظمات الإرهابية.
وأشارت إلى أن موسكو «قدمت مبادرة لإدراج التنظيمين العاملين في سوريا على لائحة نظام عقوبات مجلس الأمن الدولي لمكافحة الإرهاب، وقدّمت مراراً العديد من الدلائل على ارتباط وصلات التنظيمين بالقاعدة، ومجدداً رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المبادرة» خلال اجتماع للجنة الأممية الخاصة بالعقوبات ضد الإرهاب، في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الجاري.
ورأت أن هذه الدول أثبتت مجدداً «التزامها التام بمبدأ الانتقائية والتمييز وازدواجية المعايير، وتغليب المصالح الذاتية في وضعها للأشخاص والمنظمات على لائحة الإرهاب».
وأضافت أن «النظر إلى صور المنتمين إلى تلك التنظيمات، من دون الحديث عن أفعالها، وتبيان الشعارات التي ينادون بها والمواد الترويجية التي يوزعونها، كاف لنشر الرعب»، مضيفة أنه «رغم ذلك، لا تجد هذه البلدان الثلاثة أنه يجب إتاحة الفرصة لحماية الناس من تلك التنظيمات».
(الأخبار، تاس)
أقرأ ايضاً
- الأمم المتحدة: موافقة «المعارضة» من دون «النصرة» على هدنة حلب
- مقتل 3 جنود أتراك.. وأنقرة تتوعّد بالرد - مدينة الباب.. أول قصف سوري للقوات «المحتلة»
- الجيش السوري يدخل حلب الشرقية من بوابة سقوطها - 10 أيام كسرت خطوط دفاع المُسلّحين.. وتدخّل أممي
- مقتل جندي اميركي في شمال سوريا
- نجل ترامب أجرى محادثات حول سوريا
- محور رباعي مصري سوري جزائري عراقي في طور التطور.. واستقبال السعودية “الحار” لرئيس الوزراء الاثيوبي يزعج السيسي
- إتمام تسوية خان الشيح... و«طوق دمشق» يتوسع شمالاً
- 18 طياراً ينضمون إلى قاعدة حماه الجوية - طلائع عسكرية مصرية في سوريا
- استعصاء الباب يدفع أنقرة لتسخين جبهة منبج
- روغوزين في دمشق: اندفاعة اقتصادية تُعيقُها البيروقراطية