وأوروبا اتفقتا على إقامة دولة كردية كبرى تمتد من حدود ايران الى جزء من تركيا الى جزء من سوريا الى كردستان في العراق، ويكون فيها الاستثمار حراً مثل ولاية كاليفورنيا، مع إعفاءات من الضرائب ووجود جيش أميركي – أوروبي دائم فيها وقواعد عسكرية أميركية، وضبط الامن كما يحصل في دبي ودولة الامارات.
ولدى هذه الدولة الكردية اكبر مخزون نفطي، أي اكثر من ايران والعراق وطبعا سوريا والكويت. وستحاول واشنطن اقناع تركيا باعطائها أسعار نفط مخفّضة لثلاثين سنة مقابل القبول بالدولة الكردية الكبرى.
وحتى الان هنالك اكثر من 500 شركة بدأت تعدّ دراسات بناء وانشاءات وبنى تحتية في المناطق الكردية حيث يحصل القتال.
وتقول واشنطن ان الدولة الكردية ستكون مثالا للديموقراطية لكن المرحب الأول بالدولة الكردية هي إسرائيل التي ستستعمل طائراتها الحربية للدفاع عن الدولة الكردية في حال الهجوم عليها.
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