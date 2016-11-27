القوات الحكومية السورية “تستعيد” السيطرة على منطقة ثانية في شرقي مدينة حلب

فر مئات من المدنيين السوريين إلى المناطق الخاضعة للقوات السورية في مدينة حلب بعد استعادة حي مساكن هنانو شرقي حلب السبت الذي كان خاضعا للمعارضة المسلحة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نحو 400 شخص تمكنوا من العبور إلى مناطق خاضعة للقوات السورية في مدينة حلب.

وأضاف المرصد أن النازحين طلبوا الإيواء في حي مساكن هنانو ، شرقي حلب الذي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها يوم السبت.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات السورية نجحت في استعادة ثاني أكبر حي بعد مساكن هنانو وهو حي جبل بدرو.

ويقول الجيش السوري إنه تمكن مع القوات الرديفة التي تحارب معه من استعادة منطقة جبل بدرو “بشكل كامل”.

وأكدت مصادر في المعارضة في وقت سابق أن حي مساكن هنانو شرقي حلب سقط في قبضة القوات الحكومية.

وساعدت استعادة حي مساكن هنانو القوات السورية من مواصلة حملتها العسكرية لاستعادة باقي مناطق شرقي حلب.

وتشهد الحملة العسكرية التي تشنها القوات السورية لاستعادة المناطق الشرقية من حلب لليوم 13 على التوالي تصاعدا علما بأن نحو 227 ألف مدني يعيشون شرقي حلب.