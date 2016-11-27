حلب.. الجيش السوري يستعيد جبل بدرو وخروج 1500 مدني من الأحياء الشرقية

أكدت مصادر عسكرية الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني استعادة الجيش السوري السيطرة الكاملة على حي جبل بدرو في حلب، فيما تمكن من التقدم في حي الصاخور شرقي المدينة.

وقالت المصادر إن قوات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتبكت مع المجموعات المسلحة المنتشرة في حي جبل بدرو، الواقع جنوب مساكن هنانو، لتتمكن القوات من استعادة السيطرة الكاملة على الحي لاحقا وتكبيد المجموعات المسلحة خسائر كبيرة.

وكان الجيش السوري استعاد السبت السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها في مدينة حلب، الذي كان خاضعا لسيطرة الجماعات المسلحة.

من جهتها أفادت قناة “الإخبارية” السورية بتقدم الجيش في حي الصاخور شرق المدينة وتضييقه الخناق أكثر على الإرهابيين هناك.

هذا وأفاد مصدر لوكالة “سانا” بأن الجيش وجه صباح الأحد رمايات مكثفة على تجمعات المسلحين ومواقع انتشارهم في منطقة الراشدين 4 وبلدة خان طومان في الريف الغربي والجنوبي.

وأكد المصدر “مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين” التابعين لـ “جبهة النصرة” وتدمير عربات مدرعة وأخرى مزودة بالرشاشات.

وعلى الصعيد الإنساني، خرج نحو 1500 سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب المحاصرين، وفق “سانا”.

وذكر قائد ميداني للوكالة أن “وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمنت بعد ظهر الأحد خروج 1500 شخص من أهالي الأحياء الشرقية من مدينة حلب معظمهم من الأطفال والنساء ونقلوا إلى مراكز للإقامة المؤقتة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة”.

وأضافت الوكالة أن “عددا من العائلات استطاعت الخروج من الأحياء الشرقية مستفيدة من تقدم وحدات الجيش والقوات الرديفة في منطقة هنانو حيث يعمل عناصر الجيش لاستقبالهم ونقلهم إلى أماكن آمنة”.

وكان المئات من الأهالي معظمهم من الأطفال والنساء خرجوا من حيي بستان القصر والصالحين في مدينة حلب السبت ونقلوا إلى مكان آمن من قبل الجهات المعنية في المحافظة.

وكالات