الجيش السوري يسيطر على ثلث أحياء حلب الشرقية

علاء حلبي

أكثر من 30 في المئة من أحياء حلب الشرقية أصبحت بيد الجيش السوري خلال أقل من خمسة أيام على بدء التقدم البري لمشاة الجيش. انهيار تام في دفاعات الفصائل المسلحة ساعدت قوات الجيش السوري على استعادة الأحياء الشرقية المحاصرة من بوابتيها الشمالية والشمالية الشرقية، بالتوازي مع عمليات إخراج للمدنيين عبر عدة معابر إلى مراكز تم تجهيزها مسبقاً لاستقبالهم. العملية العسكرية بدأها الجيش السوري بتمهيد مدفعي وصاروخي ترافق مع غارات جوية قبل نحو أسبوعين، ما ساهم بتدمير البنية التحتية للفصائل المسلحة، قبل أن يكثف الجيش استهدافه المركز لمحاور العمليات البرية. انطلق الجيش في عملياته من المحور الشرقي للمدينة وبالتحديد من محور المقبرة الاسلامية، كما انطلقت قوة أخرى من محور مناشر البريج، وساهمت السيطرة على تلة الزهور بفتح جبهة ثالثة نحو حي الأرض الحمرة، الأمر الذي شتت قوة المسلحين وساعد أيضا على التقدم السريع. مصدر عسكري سوري أوضح خلال حديثه إلى «السفير» أن التقدم البري السريع جاء نتيجة تكثيف استهداف مواقع المسلحين وضرب غرف العمليات، إضافة إلى تشتيت قواهم عن طريق المعارك الجانبية، وتابع «عمليات الاستهداف كانت دقيقة جداً، تمت عن طريق رصد تحركات المسلحين وجمع معلومات ميدانية عن طريق تعاون الأهالي، بالإضافة إلى تسيير طائرات مراقبة من دون طيار بهدف تخفيف عدد الضحايا في صفوف المدنيين». تقدمت قوات الجيش خلال الايام الثلاثة الماضية، فسيطرت على أكبر تجمع سكني في أقصى شمال شرق حلب، وهو مدينة هنانو السكنية، تبعتها سيطرة على حي جبل بدرو والأرض الحمرة، والصاخور، قبل أن تدخل «قوات حماية الشعب» الكردية على خط الاشتباك بالتنسيق مع الجيش السوري، حيث سيطرت على حيي الهلك وبستان الباشا آتية من حي الشيخ مقصود. التطورات الميدانية الأخيرة حشرت الفصائل المسلحة في مثلث يمتد من المدينة القديمة وصولاً إلى أقصى الجنوب الشرقي لمدينة حلب، كما قطعت أوصال المسلحين عن طريق السيطرة على طريق المطار، الأمر الذي سيعجّل من استعادة أحياء حلب الشرقية سواء عبر السيطرة العسكرية أو عن طريق الدفع بالمسلحين للقبول بالخروج من تلك الأحياء، وفق مصدر عسكري. وفي وقت تستعد قوات مشاة جديدة للدخول إلى ميدان القتال عبر فتح معارك جديدة، انطلاقا من محور مطار النيرب شرق حلب نحو الجنوب الشرقي للمدينة وتحديداً نحو حي الميسر وباب النيرب، فتحت قوات الجيش السوري معارك عبر المحور الجنوبي الغربي انطلاقاً من معمل الاسمنت على محور قريتي عزيزة والشيخ لطفي. مصادر معارضة أكدت لـ «السفير» أن الفصائل المقاتلة في أحياء حلب انهارت تماما، موضحة أن معظم الفصائل تطالب بالخروج من تلك الأحياء، إلا أن «جبهة النصرة» التي تقود تلك التجمعات تصر حتى الآن على «المقاومة»، وتنتظر «حدثاً كبيراً»، يجري الحديث عنه في أروقة الفصائل قد ينقذ الموقف، الأمر الذي رد عليه مصدر عسكري بالتأكيد أن «قرار استعادة الأحياء الشرقية لا رجعة عنه، لذلك ليس أمام المسلحين إلا الخروج من تلك الأحياء وتجنيب المدنيين مزيداً من الدماء». في غضون ذلك، ذكر مصدر عسكري أن عمليات إجلاء المدنيين تجري بوتيرة مرتفعة، حيث تم نقل أكثر من ثلاثة آلاف مدني من الأحياء المحاصرة، وصلوا إلى مقر الإقامة الذي تم تجهيزه في قرية جبرين شرق حلب، فيما ذكرت مصادر كردية أن أكثر من ستة آلاف مدني تمكنوا من الخروج من الأحياء المحاصرة ووصلوا إلى حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد. وأكد عدد من المدنيين الذين خرجوا من الأحياء المحاصرة أن الفصائل المسلحة تمنع المواطنين من الخروج وتتخذ منهم دروعاً بشرية، حيث قامت بتصفية عشرة مواطنين حاولوا الخروج خلال اليومين الماضيين، كما وصل عدد من المصابين ممن تعرضوا لإطلاق نار من قناصة المسلحين إلى مشافي حلب، بحسب ما ذكر مصدر طبي. عملية استعادة أحياء حلب الشرقية التي تجري بسرعة كبيرة، تُذكِّر بالسيناريو الذي سقطت فيه تلك الأحياء، حيث تمكن المسلحون في صيف عام 2012 من السيطرة على تلك الأحياء خلال بضعة أيام، وهو ما يجري في الوقت الحالي تماماً.

السفير