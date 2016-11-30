قوات ترامب الخاصة… قادمة إلى الشرق الأوسط!

تظهر دراسة لـ «الراي»،

أن الادارة الديموقراطية في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما باعت خلال السنوات الثماني الأخيرة، أكثر من ضعفي حجم وقيمة السلاح التي سمحت ببيعه الادارة الجمهورية في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، للعالمين النامي والعربي عموماً، ودول الخليج خصوصاً.

وتبين الدراسة أن إدارة أوباما باعت اسلحة للعرب اكثر من اي رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وكشفت الدراسة وفق احصائيات وأرقام من مصادر مختلفة، أهمها مكتبة الكونغرس، أن«سياسة الولايات المتحدة في بيع السلاح لحلفائها تغيرت بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، لتصبح منفتحة أكثر على تسليح دول العالم النامي لفض صراعاتها بنفسها، مقابل تراجع اقحام القوات الأميركية في النزاعات تحت مبرر نشر السلام والديموقراطية».

وتورد الدراسة أن «أدوات ممارسة واشنطن لزعامة العالم تغيرت، حيث تراجع الحضور العسكري الخارجي تماشياً مع تقلص دور واشنطن في خوض نزاعات أو حروب بالوكالة عن دول أخرى، مثل ما حدث في أفغانستان أو العراق».

وتركزت السياسة الجديدة على مفهوم «احمي نفسك بنفسك ونحن نبيعك السلاح». ويبدو أن هذا المسار لن يتخلى عنه أيضا الرئيس الجديد دونالد ترامب، لكونه وعد بوضعه «مصالح أميركا أولا» علاوة عن تعهده بازدهار الصناعة العسكرية في بلاده وعدم منح حماية مجانية للدول. لكن المتغير الوحيد والمهم في سياسة ترامب الدفاعية الخارجية، يتمثل في دعمه لفكرة زيادة انتشار للقوات الأميركية في العالم في مناطق معينة، أهمها جنوب الصين والشرق الأوسط، لضمان ميزان القوة لصالح واشنطن في ظل زيادة التنافس بين الكبار في هذه المناطق.

وباعتراف الرئيس الأميركي المنتخب بالتكلفة الباهضة لدور واشنطن في زعامة العالم، فانه من المرجح أن ينمو بيع السلاح الأميركي أكثر في حقبة الجمهوريين، للحلفاء في العالمين المتقدم والنامي، مع استبعاد الانسحاب العسكري من المناطق الحيوية في العالم، كما كان يخطط لذلك الديموقراطيون. وبذلك فان التدخل الأميركي في الصراعات الدولية، وفق بعض التقارير البحثية، لن يكون الا للضرورة القصوى التي تهدد مباشرة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وترجح الدراسة ألا تتغير اتفاقيات التسلح او الشراكة الأمنية بين واشنطن ودول الخليج في عهد ترامب، رغم مواقفه ازاء بعض العواصم العربية والخليجية. ورجحت معلومات من محللين عسكريين كويتيين ان«واشنطن في عهد ترامب والحزب الجمهوري، ستكون على عكس ما يتم تداوله، اقرب للعرب والخليجيين». ومن المرجح، وفق تحليلاتهم، أن «تستمر ادارة ترامب في منح عقود التسلح من اجل بناء قوة خليجية اقليمية على حساب القوة الايرانية، حيث انتهت سياسة حرب اميركا بالوكالة من دون رجعة».

كما توقعت هذه المصادر تغيراً في منظومة التدخل الأميركي الدفاعي الخارجي، وذلك بزيادة انتشار أكثر لقوات أميركية في منطقة الشرق الأوسط والخليج وجنوب الصين. ولم يستبعد بعض الخبراء زيادة تواجد قوات أميركية خصوصاً في العراق وسورية، من المرجح أن تعزز نفوذ وهيمنة الجيش الأميركي في خطة استعراضية للقوة يخطط لها ترامب في اطار اعادة هيبة أميركا.

طموح ترامب سيسرعه القضاء على تنظيم «داعش» الذي قد يوفر له فرصة ذهبية لزيادة شعبيته. لكن قد لا يقضي على الارهاب تماماً في ظل الابقاء على سياسة الحرب الطويلة ضده، من اجل تشجيع الطلب المستقبلي على شراء السلاح الأميركي لحماية الدول لنفسها. وقد تكون الانقسامات القومية في المستقبل اكبر مصدر للمخاوف والنزاعات بين الدول، اكثر من الارهاب.

* سوق السلاح سيكون أكثر رواجاً في الفترة المقبلة تماشياً مع استمرار لهيب الصراعات.

فبعد ميلاد «داعش» وانهيار أسعار النفط، ارتفعت صادرات شركات المجمع الصناعي العسكري الأميركي، التي أصبحت تبيع أكثر من 40 في المئة من منتجاتها العسكرية الى دول الشرق الأوسط. ومنذ ظهور«داعش» في العراق في العام 2013، نشطت الصناعات العسكرية الأميركية في شكل ملحوظ لتلبي طلبات متنامية على الأسلحة من دول شرق أوسطية، معظمها كانت من صنف المقاتلات والصواريخ. وبلغت نسبة النمو السنوية للصادارات الأميركية بين 2013 الى اليوم، نحو 30 في المئة وفق موقع الاحصاء العالمي«statista»، حيث قفزت الصادرات العسكرية السنوية من نحو أكثر 7 مليارات دولار لتقترب من 11 ملياراً في 2015 من دون احتساب اجمالي عقود المبيعات السنوية للأسلحة التي تصدر على سنوات.

وبسبب استراتيجية اثارة حرب الخوف والارهاب المفتوحة، سجلت الصناعات العسكرية الأميركية في 2015 أكبر طفرة في تاريخها من ناحية زيادة نمو الطلب عليها. وبلغت قيمة عقود المبيعات في 2015، نحو 47 مليار دولار معظمها من صنف المقاتلات. كما قفزت قيمة مبيعات الأسلحة الأميركية الى الخارج بعد صعود «داعش» باستمرار من نحو 27 مليار دولار في 2013 إلى نحو 34 ملياراً في 2014 لتناهز 42 مليار دولار في 2016.

وبذلك، بلغ اجمالي قيمة صفقات مبيعات السلاح الأميركي خلال السنوات الثلاث من ظهور «تنظيم الدولة» نحو أكثر من 120 مليار دولار. واعتبرت بعض التقارير والدراسات، كدراسة لجامعة فلوريدا حول الانفاق العسكري للمجمع الصناعي العسكري بعد 11 سبتمبر 2001، أن «سياسة الحرب الطويلة المعتمدة على اثارة الخوف اتت بثمارها بتوفير مليارات الدولارات كإيرادات لشركات المجمع الصناعي العسكري».

هذه الايرادات الآتية من مبيعات السلاح الى دول العالم المتخوفة من الارهاب، من المرجح أن تنمو اكثر في عهد الجمهوريين، كما أوضحت وكالة «رويترز»، ولكن ببيع السلاح إلى الدول الحليفة المتقدمة اكثر من الدول الشرق أوسطية، حيث ان ادارة الجمهوريين في عهد بوش الابن، باعت السلاح أكثر الى الدول الحليفة والمتقدمة اكثر من الدول النامية، وفق دراسة احصائيات تقارير قسم أبحاث الكونغرس. لكن في عهد أوباما ذهبت مبيعات السلاح أكثر نحو الدول النامية، وهذا ما يثير حفيظة بعض الجمهوريين واللوبي اليهودي الذين يسعون دائما الى المحافظة على تفوق ميزان القوى العسكرية لأميركا ولصالح حلفائها على حساب الدول الأخرى النامية خصوصا، والعربية بشكل أخص، في ظل حرص الادارة الجمهورية على تفوق اسرائيل عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط.

ولذلك وافق الكونغرس على منح اسرائيل أكبر مساعدة عسكرية تاريخية منذ حرب أكتوبر 1973، وفق تقرير صحيفة «هارتس»، بقيمة 38 مليار دولار، للمحافظة على التفوق العسكري لمواجهة تنامي قدرات ايران والدول الخليجية عسكرياً. ففيما حصلت ايران على عقود تسلح صينية وروسية، حصلت دول الخليج على صفقات تسلح اميركية وأوروبية.

وبدا من الصعب لجم التنافس الصناعي العسكري على بيع الأسلحة في ظل تنامي حصص الصادرات الروسية والصينية والأوروبية لدول العالم. وفي ظل التنافس المحموم، تعتقد ابحاث متخصصة ان ترامب سيزيد من شهية المجمع الصناعي العسكري من اجل زيادة الانتاج والتصدير اولاً، لاعتباره ان الصناعات الحربية قاعدة واسعة للاقتصاد الأميركي، وثانياً للابقاء على الهيمنة الأميركية التاريخية على سوق السلاح في العالم، تماشيا مع استراتيجية إعادة الهيبة وتنشيط الاقتصاد وخلق الوظائف.

لكن هل يتغير المستفيدون من سلاح أميركا، وهل يوافق الرئيس الجمهوري على صفقات تسلح عربية أخرى على غرار اوباما؟

وفق دراسة سابقة نشرتها ادارة ابحاث الكونغرس، فان «مبيعات الأسلحة الى الخارج في عهد آخر ادارة جمهورية في عهد بوش الابن كانت محدودة نحو الدول العربية، وتركزت خصوصا تجاه الدول المتقدمة، مثل كندا واستراليا ودول اوروبية حليفة، واسرائيل وكوريا الجنوبية. وشهدت مبيعات الأسلحة نحو دول العالم النامي في عهد الجمهوريين، محاذير كثيرة، تراجعت نوعا ما في عهد اوباما. ففيما بلغت مبيعات الأسلحة الاميركية الى الخارج خلال 8 سنوات قضاها بوش الابن في الحكم نحو 90 مليار دولار خصوصا نحو دول العالم النامي، ابرمت ادراة اوباما صفقات منذ 2009 بقيمة تجاوزت 200 مليار دولار، حيث كان الكونغرس في عهد الجمهوريين متشددا في السماح بمبيعات الأسلحة المتطورة نحو دول بعينها خصوصا شرق اوسطية».

لكن بعض الخبراء العسكريين وممن شهدوا الاتفاقية الأمنية الأميركية – الخليجية، على سبيل المثال، كاللواء المتقاعد صابر السويدان يتوقع ان «ادارة ترامب لن تغير سياستها تجاه عقود التسليح الخارجية ازاء الدول الخليجية والعربية ولن توقف صفقات السلاح التاريخية التي ابرمتها ادارة اوباما، حيث ان هذه الصفقات مرت بقنوات رسمية ولن يتم تعطيلها». وابلغ السويدان(الراي)، ان «ادارة ترامب لن يكون لديها تحفظ على تسليح الحلفاء الخليجيين، مقابل تنامي قوة ايران، التي يعتبرها الجمهوريون عدوا».

ولعل وعد ترامب بنقض الاتفاق النووي مع ايران، وتوجهه نحو الجنرال جايمس ماتيس قائد القوات المركزية الأميركية السابق والمعارض بشدة للاتفاق الايراني لاختياره وزيرا للدفاع في ادارته المقبلة، لهو مؤشر على اختيار الرئيس المنتخب عدم معاداة الخليجيين. ويعتبر ماتيس في تصريحات سابقة له ان «على اميركا عدم خسارة حلفائها العرب من المعتدلين». حتى ان ماتيس نفسه، عليه تحفظ اسرائيلي كبير، وفق تقرير لموقع «اسرائيل ناشيونال نيوز»، خصوصا بعد تصريحاته حول موقفه المعارض لمشاريع الاستيطان وتحوّل اسرائيل الى دولة «فصل عنصري».

الكاتب: عماد المرزوقي – الراي