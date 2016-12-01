الحرس الثوري الإيراني: اردوغان ليس لديه القدرة الكافية للإطاحة بالرئيس السوري

رد رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني العميد رسول سنائي‌ راد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي قال فيها ان “أحد أهداف عملية “درع الفرات” هو إسقاط الأسد”، معتبرا أن “اردوغان ليس لديه القدرة الكافية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد”.

ورأى أنه “لو كانت تركيا تملك هكذا قدرة لكانت نجحت في الماضي في تشكيل منطقة عازلة”، مشيرا الى أنه “على أردوغان اليوم الرد على الرأي العام في بلاده الذي يفكر في نتيجة التدخل المكلف في سوريا منذ عدة سنوات”.

ولفت الى أنه “إذا كان أردوغان صرح بهكذا كلام، فإنه ليس بالجديد، وربما يعتبر نوعا من إعطاء المعنويات للحركات الارهابية والمواساة للإرهابيين الذين يمرون في حلب بظروف الحصار الصعبة والاحتجاجات الشعبية”.