الجعفري: تحرير 80 ألف من الأهالي لم يكن يوما جزءا من سياسات وخطط

أكد مندوب سورية

الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية ملتزمة بمكافحة الإرهاب وبالسعي لحل سياسي عبر حوار سوري سوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة.

وأشار الجعفري خلال كلمة في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط إلى أن “تحرير ما يزيد على 80 ألفا من الأطفال والنساء في حلب لم يكن جزءاً من خطط وزارات الخارجية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي تزعم دائما أنها تدافع عن المدنيين في حلب”.

وقال الجعفري “مرة أخرى يتداعى ممثلو تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات التابعة له لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن في محاولة لتقديم الدعم المعنوي والسياسي لهم ونجدتهم”.

وأضاف الجعفري إن “استمرار ممثلي “الجولاني” و”داعش” بالمتاجرة بالدم السوري من خلال الملف الإنساني لن يثني سورية بدعم حلفائها من ممارسة واجبها القانوني في مكافحة الإرهاب.