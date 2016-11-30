هل حاول الطيران الإسرائيلي اغتيال الرئيس الاسد

في تحليل جاء

من واشنطن ان الطيران الاسرائيلي الذي شن غارات على محيط دمشق عند الحادية عشر ليلا كان يستهدف موكب الرئيس بشار الاسد ولا احد يعرف ماذا حصل ولمن يبدو ان الموكب تفرق واستطاع الرئيس الاسد الوصول الى قصر الرئاسة دون ان يستطيع العدو الاسرائيلي تحديد سيارته وكان موكب من ثلاثين سيارة قطع طريق المصنع كذلك تمت رؤية موكب من 30 سيارة اخرى على باب دمشق في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الاسرائيلية تقصف الموكب ويقال ان هناك اكثر من 20 قتلا في السيارات التي اصيبت واحترقت .