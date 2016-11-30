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هل حاول الطيران الإسرائيلي اغتيال الرئيس الاسد

30 نوفمبر 2016 at 6:23م

damasفي تحليل جاء

من واشنطن ان الطيران الاسرائيلي الذي شن غارات على محيط دمشق عند الحادية عشر ليلا كان يستهدف موكب الرئيس بشار الاسد ولا احد يعرف ماذا حصل ولمن يبدو ان الموكب تفرق واستطاع الرئيس الاسد الوصول الى قصر الرئاسة دون ان يستطيع العدو الاسرائيلي تحديد سيارته وكان موكب من ثلاثين سيارة قطع طريق المصنع كذلك تمت رؤية موكب من 30 سيارة اخرى على باب دمشق في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الاسرائيلية تقصف الموكب ويقال ان هناك اكثر من 20 قتلا في السيارات التي اصيبت واحترقت .

 

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