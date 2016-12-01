حلب على طريق السقوط لكن ليس سريعاً

الجيش العربي السوري

يسيطر ويحاصر المسلحين

الجيش العربي السوري وحلفاؤه، يواصلون عملياتهم العسكرية شرق حلب وتمكنوا من تضييق الخناق على المسلحين شرق حلب بعد السيطرة على حي السكن الشبابي فيما صدوا هجوماً لمسلحي «جبهة النصرة على حي الشيخ سعيد من ناحية شركة الكهرباء، بعد ان حاول المسلحون الالتفاف على الجيش السوري والحلفاء بعد دخولهم الحي.

وقد خرج المسلحون من الانفاق، لكن الجيش السوري صد الهجوم بعد اشتباكات مباشرة، كما واصل الجيش هجومه على حي الزهراء. وفي المعلومات ان الجيش السوري سيواصل عملياته في المنطقة الوسطى التي ما زالت في ايدي المسلحين الذين يملكون فيها اسلحة وانفاقاً، وتحديداً في احياء الشعار والسكري والصالحين وتحرير هذه الاحياء قد يتطلب وقتاً من الجيش السوري والحلفاء، لان هذه المنطقة مكتظة بالمدنيين والابنية قريبة، بالاضافة الى عشرات الانفاق التي بناها المسلحون، كما ان بعض الاحياء في حلب القديمة، صعبة جراء مساكنها وكثافة المدنيين وهذا يتطلب دقة في العمليات.

وذكرت وسائل اعلام اجنبية ان المسلحين الموجودين في شرق حلب ليسوا محاصرين وتصلهم اسلحة عبر الانفاق من قبل الجيش التركي.

لكن قرار القيادتين الروسية والسورية وحزب الله يقضي باستمرار القتال حتى تحرير كافة احياء شرق حلب، ولو تطلب الامر بعض الوقت، وان العمليات لن تتوقف حتى فك الحصار ايضاً عن الفوعة وكفريا واستعادة خان طومان، خان الشيخ وتل العيس والوصول الى مشارف محافظة ادلب.

وافادت وسائل اعلام اجنبية ومسؤولون في المعارضة السورية ان اتصالات جرت بين السلطات الروسية والمعارضة السورية عبر تركيا للوصول الى تسوية تقضي بإخراج المسلحين من شرق حلب الذين كلفوا لجنة من 5 اشخاص التفاوض مع المعنيين، وقد وقّع على هذا التفويض قادة المسلحين في شرق حلب، واللافت ان الممثل الاعلى لسوريا ستيفان دي ميستورا دعا الى خروج جبهة النصرة من حلب لتفادي سقوط المزيد من المدنيين الذين واصلوا الخروج من شرق حلب بأعداد كبيرة، وقتل منهم اكثر من 45 شخصاً اثناء محاولة الخروج الى مناطق الجيش السوري الذي قدم المساعدات للاهالي وعمل على ايوائهم في الاماكن التي خصصتها الدولة السورية.

واللافت، وحسب مصادر عسكرية سورية، فان المسلحين فقدوا القدرة الكاملة على القتال بعد ان خسروا معظم القيادات في الصف الاول وعناصر النخبة. وجاء تراجعهم عشوائياً وغير منظم جراء اعتماد الجيش السوري والحلفاء «تكتيكات قتالية» وفتح كافة المحاور في توقيت واحد. بالتالي بات جميع المسلحين محاصرين ويضغطون لتسوية تخرجهم من حلب.

وقد اقترحت روسيا اقامة اربعة ممرات انسانية الى شرق حلب للسماح بدخول المساعدات واجلاء مئات الحالات الطبية الطارئة، كما اعلنت الامم المتحدة امس.

وقال يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية في سوريا، التابعة للامم المتحدة في ختام اجتماع في جنيف ان «الاتحاد الروسي اعلن ان مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفينا لبحث الطريقة التي يمكننا فيها استخدام هذه الممرات الاربعة لاجلاء الناس، وخصوصا 400 جريح على الاقل بحاجة لاجلاء طبي فوري».

واضاف ان هذه الممرات يمكن ان تستخدم ايضا لنقل ادوية ومواد طبية وغذائية.

من جهته اكد مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان اعلان «هدنة» انسانية يبقى اولوية لدى المنظمة الدولية.

وكانت احياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة تعد 250 الف شخص لكن اكثر من 50 الفا منهم نزحوا في الايام الماضية من هذه المنطقة المحاصرة منذ اربعة اشهر والمحرومة من المواد الغذائية والادوية والكهرباء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

أردوغان: نحارب في سوريا الإرهاب فقط

على صعيد آخر، تراجع الرئيس التركي عن تصريحاته السابقة بشأن رحيل الرئيس بشار الاسد قائلاً إن العملية العسكرية التركية في سوريا ليست موجهة ضد أحد باستثناء الإرهابيين».

وأوضح أردوغان في اجتماع عقده مع مخاتير قرى تركية في القصر الرئاسي بأنقرة: «الهدف من عملية «درع الفرات» ليس دولة أو شخصية معينة، بل التنظيمات الإرهابية فقط. ولا يجوز أن تكون لدى أحد شكوك في شأن هذا الموضوع الذي أكدنا عليه تارة بعد أخرى، ولا يجوز أن يعلق أحد على الموضوع بأسلوب مختلف أو أن يحاول تشويهه». وشدد على أن تركيا، حتى لو بقيت وحدها، ستواصل محاربة الإرهاب. وأضاف أن بلاده «تواجه معارضة من قبل الغرب في هذا المجال».

واستطرد قائلا: «قلق الغرب من سياسة تركيا تجاه سوريا والعراق، لا يعني أنه قلق على سيادة هاتين الدولتين. إنه لا يكترث لمستقبل سوريا والعراق. السبب الوحيد لوجود الدول الغربية هناك هو النفط».

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده لم تسمح بتعزيز تنظيم «داعش» الإرهابي، ووحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي التابع لأكراد سوريا، لمواقعها قرب الحدود التركية.

وجاءت تصريحات أردوغان السابقة المثيرة للجدل حول «إنهاء حكم الطاغية بشار الأسد» في كلمة ألقاها في ندوة مكرسة للقدس في إسطنبول، الثلاثاء الماضي، إذ نقلت وكالة «الاناضول» عنه قوله: «لماذا دخلنا؟ لا نخطط للاستيلاء على الأرض السورية، بل المهمة هي إعطاء الأراضي لأصحابها الحقيقيين. وهذا يعني إننا هنا من أجل إحلال العدالة. دخلنا لكي نضع حدا لحكم الطاغية الأسد الذي يرهب السوريين بدولة الإرهاب. ولم يكن دخولنا لأي سبب آخر».

وكانت روسيا قد عبرت عن دهشتها من تصريحات أردوغان حول دخول الجيش التركي إلى الأراضي السورية من أجل إنهاء حكم «الطاغية بشار الأسد»، ودعت موسكو أنقرة إلى توضيح موقفها، بينما نصحت مصادر في مكتب الرئيس التركي بعدم تفسير تصريحاته «حرفيا».

وفي هذا السياق أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي والتركي تطرقا خلال مكالمتهما الهاتفية يوم أمس الاول الأربعاء، إلى تصريحات الأخير (أردوغان) حول أسباب التدخل العسكري التركي في سوريا

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي في تصريح صحفي، امس: «جرت الأربعاء مكالمة هاتفية بين رئيسنا والرئيس أردوغان، وتم التطرق الى هذا الموضوع. وقدم اردوغان توضيحات بهذا الشأن».

لافروف في تركيا

كما اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاتفاقات الروسية – التركية حول سوريا، على المستوى العسكري والدبلوماسي والسياسي، قيد التنفيذ.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في ألانيا التركية تعليقا على سؤال حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن هدف عملية «درع الفرات» في سوريا، قال إن موسكو تعتمد في المجال العملي على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين، والتي يجري تنفيذها، وليس على تصريحات أحادية الجانب تطلق كثيرا.

وأكد لافروف أن موسكو لم تمتنع يوماً عن أي اتصالات مع المعارضة السورية، مشيرا إلى أن هناك قوات للمعارضة السورية المسلحة التي وصفها بالوطنية، والتي تسيطر على مناطق واسعة على الأرض في سوريا. وقال إن موسكو مستعدة للحوار مع ممثلي هذه المعارضة السورية المسلحة.

وأوضح الوزير الروسي تعليقا على سؤال حول ورود أنباء بشأن تفاوض المعارضة السورية مع موسكو بوساطة تركية حول وقف الغارات على حلب، أن أنقرة لها اتصالات بمختلف جماعات المعارضة السورية وكذلك بقادة ميدانيين في سوريا، ولذلك موسكو تتبادل المعلومات حول الأجواء في «هذه الأوساط» وتحاول تشجيع المعارضة المسلحة على أن تصبح جزءا من حل القضية في إطار ما جرى الحديث عنه في مجموعة دعم سوريا ومجلس الأمن الدولي.