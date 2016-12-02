نبيه البرجي: …على تخوم العالم الآخر !

نبيه البرجي

«كما لو انك تبحث عن نهر الميسيسيبي في جهنم». هكذا هو البحث عن تسويات لازمات الشرق الاوسط في رأي الباحث الاميركي سايمون هاندرسون الذي يلاحظ ان المشكلة في كون مجتمعات المنطقة تعيش في قرون غابرة. لعله يلتقي في ذلك مع رأي (او رؤية) وزير الخارجية الفرنسية السابق اوبير فيدرين الذي يستغرب «ذاك الاصرار على التموضع على تخوم العالم الآخر في حين ان آدم نفسه آثر النزول الى هذا العالم». فيدرين اعتراه الذهول حيال المصطلحات التي يستخدمها مسؤولون واعلاميون، عرب، في تصنيفهم المجتمعات، التي هم جزء منها، سنياً وشيعياً. وقد «يفهم لماذا يفعل ذلك الاتراك والايرانيون الذين ما زالوا يتمسكون بتلك «المعتقدات» الجيوبوليتيكية التي سقطت اما في اختبارات دموية هائلة، او في لعبة الخرائط التي اعقبت الحروب الكبرى او التسويات الكبرى… الذي لا يفهمه الوزير الفرنسي السابق هو كيف ان العرب انفسهم هكذا ليقولوا للعالم انهم ليسوا شعوباً بالمعنى الكلاسيكي او بالمعنى التاريخي للكلمة، وانما هم شظايا طائفية او اتنية او قبلية ولا تزال تتبعثر على ارصفة الزمن.. باحثون في الغرب وتتقاطع اراؤهم مع هذه الآراء. في نظرهم، ان الاميركيين يستخدمون الاتراك، والروس يستخدمون الايرانيين لاغراض استراتيجية ربما ليتفقوا في نهاية المطاف على ثنائية قطبية تتوخى احتواء الامبراطوريات التي تنشأ على ضفاف الباسيفيك او في العمق الآسيوي حيث الانفجارات الديموغرافية والايديولوجيات المدوية، وحيث الدخول الذي يبدو اسطورياً احياناً في عالم التكنولوجيا دومينيك دو فيلبان الذي ابعده الاميركيون بفظاظة عن الاليزيه للاتيان برؤساء من قياس نيكولاس ساركوزي او فرنسوا هولاند، يبدو وكأنه الوحيد في هذا العالم الذي يتوقع ان تعقب الحقبة الدموية التي يعيشها السوريون والعراقيون منذ سنوات «حالة ثورية» قد تدفع المنطقة باسرها الى الدخول في العصر.. هو يلاحظ ان الاميركيين والروس يتعاملون مع الشرق الاوسط على انه المنطقة التي في حالة انعدام الزمن. هذا خطأ هائل لان المجتمعات هناك والتي تم تحويلها، بطريقة او باخرى، الى حقول للدم، لا بد ان تستيقظ لتختط طريقها الى المستقبل. على نحو مثير يستخدم تعبير الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو «حتى العدم يشيخ ويموت»، اذا، الابتعاد عن تخوم الغيب، بالتالي الابتعاد عن تخوم العدم. الصدمة التي يعيشها السوريون والعراقيون، وحيث لعبة الامم، او ما دون لعبة الامم، تجري فوق جثثهم، لا بد ان تقود الى رؤية اخرى وحتى الى رؤيا اخرى للحياة… الاسلاميون في تركيا وفي ايران حولوا الديانات (او المذاهب) الى ايديولوجيات (ناعوم تشومسكي قال انها الفضيحة التي نلقي بها في وجه الله). كل هذا حدث، بطبيعة الحال، لغايات جيوستراتيجية، ليلاحظ الباحثون الغربيون ان الازمات التي تجتاح الشرق الاوسط، وتبدو وكما لو انها ازمات ابدية، هي اشد هولاً من ان يتحملها، او ان يتولى ادارتها، الاتراك او الايرانيون… واذا كانت تركيا اكثر قابلية للتصدع بفعل التنوع المذهبي والاثني، فان ايران، بدورها، تعيش تفاعلات داخلية حادة بسبب الاصرار على الانغلاق العقائدي والتمسك بذلك الايقاع الجنائزي «ثقافة الروح». لا احد مثل دوفيلبان يظهر التفاؤل، المسرح السوري، كما المسرح العراقي، باتا على درجة عالية من التعقيد، لم تعد لعبة الامم تقتصر على الساحة العربية. الاميركون والروس يراهنون على السقوط التركي والسقوط الايراني في مستنقعات المنطقة… ماذا بعد ذلك؟ قواعد جديدة للنظام الاقليمي كمدخل لقواعد جديدة للنظام العالمي. متى! مطحنة الجثث ستظل تعمل دون هوادة…

الديار