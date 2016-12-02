جريمة دير الزور تدفع الدنمارك لسحب مقاتلاتها من “التحالف”

أعلنت الحكومة الدنماركية،

أمس، أنها لن تمدد العمليات العسكرية لمقاتلاتها السبع من طراز “إف-16” في سوريا والعراق ابتداء من منتصف كانون الأول الحالي، بعد ستة أشهر من المشاركة، على أن تضم مساهمتها بشكل أساسي فرقاً للتدريب والتحليل ستعمل عن قرب أكبر من وحدات الجيش العراقي.

وتأتي الخطوة الدنماركية بعدما خلص تحقيق عسكري أميركي يوم الاثنين الماضي إلى أن طائرات حربية دنماركية شاركت في ضربة عسكرية لـ “التحالف” بقيادة الولايات المتحدة في 17 أيلول ارتكبت خلالها “أخطاء بشرية غير مقصودة” أسفرت عن مقتل جنود سوريين في دير الزور بدلاً من متشددي تنظيم “داعش”.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، من دون ان يتطرق إلى ضربات دير الزور: “نعتزم سحب طائراتنا كما هو مخطط. قدمنا للتحالف مساعدة إضافية ببعض قوات الإنشاء والهندسة”، مضيفاً أنه “جرى تقييم ما إذا كان تمديد المهمة منطقياً من الناحيتين الاقتصادية والعملية، وكانت النتيجة أنه غير منطقي، ولذا نلتزم بالخطة”.

والدنمارك عضوٌ في حلف شمال الأطلسي وتشارك في عملية “العزم الصلب” التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الذي أعلن قيام خلافة على مناطق في العراق وسوريا. وقالت عندما انضمت للمهمة في حزيران الماضي إنها ستراجع العملية بعد ستة أشهر.

(أ ف ب)