المسلحون غادروا 16 قرية في ريف دمشق الى ادلب

واصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية شرق حلب، وركزوا هجماتهم على وسط المدينة لتأمين طريق مطار حلب الدولي وتوسيع رقعة الامان حوله لاعادة العمل اليه. وقد تمكن الجيش السوري والحلفاء من السيطرة على حي كرم القاطرجي، كما وسع الجيش انتشاره في اجزاء كبيرة من حيي طريق الباب والحلوانية في شرق حلب وبالتالي استعاد الجيش السوري منذ بدء عملياته الواسعة خلال ايام احياء السكن الشبابي، ومساكن البحوث العلمية، والحيدرية والشيخ سعيد والصاخور والانذارات والشيخ خضر ومساكن هنانو وجبل بدور ومنطقة الهلك. وبموازاة العمليات العسكرية واصل المدنيون الخروج من احياء حلب الشرقية في ظل اتهام النظام السوري للامم المتحدة بعدم تقديم اي مساعدات للخارجين من الاحياء الشرقية. بموازاة ذلك، تحدث المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا عن تفاصيل الصفقة الخاصة بخروج المسلحين من بلدة خان الشيح في ريف دمشق. وجاء في بيان أصدره المركز الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية، مقرا له، أن 3010 أشخاص، بينهم 1846 مسلحا و1164 من أفراد عوائلهم، غادروا بلدة خان الشيح في الفترة 28 تشرين الثاني ـ 1 كانون الأول على متن حافلات قدمتها السلطات السورية، وتوجهوا إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وأضاف المركز أنه من المتوقع نقل 100 مسلح آخر و300 من أفراد عوائلهم إلى إدلب خلال الأيام القريبة المقبلة. كما كشف المركز أن المسلحين سلموا السلطات السورية الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وهي عبارة عن دبابتين، وعربتين لنقل المشاة، و4 مدافع مضادة للجو، و3 منظومات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدروع «دراغن»، وما يربو عن 400 قطعة من الأسلحة الخفيفة. وأعاد المركز إلى الأذهان أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على خان الشيح و13 قرية مجاورة، علما بأن هذه المنطقة كانت خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيمات «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقا)، و«أحرار الشام» و«سيف الشام» منذ عام 2012. بالمقابل، قررت الدنمارك سحب مقاتلاتها من عمليات التحالف الدولي في سوريا والعراق بعد أن كشف تحقيق للبنتاغون أن طائرات دنماركية نفذت الغارة على مواقع الجيش السوري بدير الزور في ايلول الماضي. وأوضحت قناة «TV2» في الدنمارك، أن وزير الخارجية أندرس سامويلسن، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، ووزير الدفاع كلاوس فريدريكسن اتخذا القرار بسحب المقاتلات الدنماركية من طراز «إف-16»، ردا على صدور تقرير لفريق التحقيق الذي شكله البنتاغون لتقصي الحقائق حول الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 من عناصر الجيش السوري في دير الزور، في أيلول الماضي. يذكر أن سبع مقاتلات «إف-16» دنماركية تشارك في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق. الى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن خبرة العملية العسكرية الروسية في سوريا ستدرس في إطار مناهج الكليات الحربية في روسيا. وقال شويغو في اجتماع لقادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إن مؤتمرا جرى مؤخرا تحت شعار «التعليم الحربي في خدمة الوطن» أوصى بتدريس الخبرة القتالية التي حصلت عليها القوات الجوية الفضائية الروسية العاملة بسوريا في المناهج الدراسية للكليات العسكرية وكذلك على استعمال التكنولوجيا الحديثة في التعليم. من جهته، وجه مسؤول كبير بالمعارضة السورية الاتهام لروسيا بالمماطلة وعدم الجدية في أول محادثات تجريها مع جماعات معارضة من مدينة حلب السورية في مؤشر على أن الاجتماعات المنعقدة في تركيا لن تحقق أي تقدم.

لافروف: جيش حلب اسم جديد لـ«النصرة»

على هذا الصعيد، بدأ وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، محادثات في العاصمة الإيطالية، ستركز على سبل تسوية الأزمة السورية. وقبل بدء المحادثات، سأل أحد الصحفيين كيري: «هل مازالت الدبلوماسية الخاصة بالتسوية السورية على قيد الحياة؟»، فرد الوزير، قائلا: «الدبلوماسية برمتها حية ترزق». على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن كافة فصائل المعارضة المسلحة في حلب تخضع لأوامر تنظيم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقا). وعبر لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، في روما، عن اعتقاده بأن الإعلان عن تشكيل «جيش حلب» الجديد، ليس إلا محاولة لتقديم «جبهة فتح الشام» تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه.