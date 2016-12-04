“أوران-6” لتطهير حلب

أفادت وكالة “إنترفاكس”، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، بأن روسيا سترسل روبوتات “أوران-6” التي تتيح تدمير الألغام عن بعد، إلى حلب في أقرب وقت، لمساعدة المهندسين العسكريين الروس هناك.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الربوتات الحربية الحديثة “أوران-6” حققت نجاحات أثناء عملية مماثلة لإزالة الألغام في تدمر، في ربيع العام الجاري.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من السبت، وصول أول فريق من المهندسين العسكريين الروس التابعين للمركز الدولي لمكافحة الألغام في القوات المسلحة الروسية، إلى قاعدة حميميم في سوريا.