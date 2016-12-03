دي ميستورا يأمل في التوصل إلى “صيغة” لتجنب “معركة رهيبة” في حلب

قال ستيفان دي ميستورا،

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، إنه يأمل في التوصل إلى “صيغة ما” لتجنب “معركة رهيبة” في حلب.

وأشار دي ميستورا الذي تحدث في مؤتمر في روما، إلى أن المعركة للسيطرة على حلب لن تستمر لمدة أطول من ذلك وقال “الحقيقة هي أن حلب لن تصمد طويلا”.

وأضاف: “كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. أتمنى ألا تقع المعركة وأن تكون هناك صيغة ما”.

وخلال الأيام الأخيرة، حققت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها مكاسب في هجوم يهدف إلى استعادة السيطرة على المدينة بأكملها من يد مقاتلي المعارضة، بحسب رويترز.

الجيش السوري يسيطر على 60% من حلب الشرقية

تمكن الجيش السوري، ليل الجمعة إلى السبت، من السيطرة على حي طريق الباب شرق حلب بحيث بات يسيطر على نحو 60 في المئة من الأحياء الشرقية التي كانت في أيدي الفصائل المعارضة قبل بدء الهجوم الواسع على هذه الأحياء منتصف الشهر الماضي.

وقال نشطاء سوريون معارضون، السبت: “بالسيطرة على حي طريق الباب، فإن النظام سيطر على نحو 60% من شرق المدينة. وبهذه السيطرة تكون قوات النظام قد تمكنت من تأمين طريق مطار حلب الدولي الجديد”. وهذا يعني أن الجيش السوري استعاد السيطرة على الطريق التي تربط بين الأحياء الغربية للمدينة ومطار حلب الذي يسيطر عليه أصلا والواقع جنوب طريق الباب.

وجاءت السيطرة على حي طريق الباب بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى فرار المدنيين إلى حي الشعار القريب.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس عددا قليلا من مسلحي المعارضة في منطقة الشعار، الجمعة، مع تقدم القوات الحكومية، بينما أغلقت المحلات التجارية والمخابز بفعل القصف العنيف.

موغيريني: سقوط حلب لن ينهي الحرب السورية

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنها مقتنعة بأن سقوط المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب على يد القوات الحكومية لن ينهي الحرب في سوريا.