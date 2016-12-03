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روسيا تسعى لانسحاب كامل لمقاتلي المعارضة من حلب

03 ديسمبر 2016 at 11:22م

alepfumeقالت روسيا يوم السبت

إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة السورية من شرق حلب الذي حقق فيه الجيش وحلفاؤه تقدما يهدد بهزيمة ساحقة للمعارضة.

واتهم مسؤول في جماعة معارضة في حلب روسيا بالتراجع عما جرى الاتفاق عليه في محادثات بتركيا كانت ستفضي إلى وقف إطلاق النار وقال إن قادة المعارضة تعهدوا بالقتال حتى إذا واجهوا قصفا مكثفا وهجمات برية.

وأقرت روسيا باتصالها بالمعارضة لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن المحادثات التي استضافتها تركيا.

وقال زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لتجمع فاستقم الموجود في حلب متحدثا من تركيا إنه سأل الفصائل وقالت إنها لن تستسلم.

لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا يرى أن شرق حلب قد يسقط في يد الحكومة بنهاية العام وأعرب عن أمله في التوصل إلى “صيغة ما” لتجنب “معركة مروعة”.

ويضع التقدم في حلب الرئيس بشار الأسد على مشارف أكبر نصر له حتى اليوم في الحرب التي دارت رحاها بعد احتجاجات عام 2011.

 

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