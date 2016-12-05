الجيش السوري يوسع سيطرته شرق حلب والمسلحون يتفاوضون حول شروط الاستسلام

كشفت مصادر إعلامية

عن بدء مسلحين في شرق مدينة حلب السورية مفاوضات سرية مع القوات الحكومية بشأن شروط استسلامهم، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب المصادر فإن التقدم، الذي أحرزه الجيش السوري في عملية استعادة السيطرة على حلب الشرقية، تسبب في اندلاع الخلافات في صفوف المسلحين.

وأضافت المصادر أنه بالرغم من أن المسلحين قد أعلنوا في وقت سابق عن رفضهم مغادرة حلب، إلا أن الغالبية منهم تنوي قبول شروط السلطات السورية: “في ظل تكبد المسلحين الخسائر الفادحة، يجري البعض منهم مفاوضات سرية مع الجيش السوري بشأن إمكانية تصفية وضعهم القانوني ومغادرة أحياء حلب الشرقية إلى مناطق غرب المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية”.

الجيش السوري يستعيد أحياء رئيسية جديدة شرق حلب

واعترفت المعارضة السورية المسلحة، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، أن مقاتليها خسروا حيين رئيسيين جديدين شرق حلب، بفعل مواصلة الجيش السوري تقدمه نحو مواقع المسلحين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في “الجبهة الشامية” يتواجد حاليا في تركيا قوله إن حيي كرم الجبل والشعار يمكن اعتبارهما بعد الآن خاضعين لسيطرة القوات الحكومية.

في غضون ذلك، أفاد النشطاء بأن حي الشعار شهد اندلاع اشتباكات عنيفة صباح الاثنين، مضيفين أن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد تمكنت من استعادة السيطرة على العديد من المواقع الرئيسية في الحي.

يذكر أن قوات الجيش السوري عززت بهذا الإنجاز المكاسب الملموسة التي أحرزتها في شرق مدينة حلب في الآونة الأخيرة، إذ تمكنت من استرجاع السيطرة على عدد من الأحياء بالغة الأهمية، بما فيها القاطرجي والجزماتي وكرم الطراب وكرم الميسر وكرم الطحان وطريق الباب والحلوانية.

وكان النشطاء قد أكدوا قبل يومين أن قوات الجيش استعادت السيطرة على 60% من أراضي حلب الشرقية.

وكالات