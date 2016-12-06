حميميم: 36 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن مركز التنسيق

الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا عن رصد 36 عملية قصف من قبل المسلحين خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمها في ريفي حلب (19) ودمشق (16).

وجاء في بيان للمركز، مساء الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، أن المسلحين من فصائل “جيش الإسلام”، و”أحرار الشام”، و”جبهة فتح الشام”، و”الجيش السوري الحر”، و (“جبهة النصرة” سابقا) وتنظيم “داعش” استخدموا مدافع هاون وراجمات صواريخوأسلحة خفيفة، مستهدفين أحياء سكنية وبلدات سورية.

وذكر المركز الروسي الذي مقره مطار حميميم بريف اللاذقية، أن عدد البلدات السورية المنضمة إلى عملية المصالحة الوطنية ارتفع إلى 1032، مع توقيع اتفاقات بهذا الشأن مع ممثلي 6 بلدات في أرياف اللاذقية (2) ودمشق (2) وحمص (2) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مركز حميميم بأنه ساعد في تدبير خروج 302 مدنيا من الأحياء المحاصرة في شرق حلب، مشيرا إلى أن حوالي 1100 شخص عادوا إلى بيوتهم في الأحياء المحررة من قبضة عناصر المجموعات المسلحة في المنطقة.

كما جاء في بيان المركز، الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني، أن 10 مسلحين انسحبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، من الأحياء المحاصرة في شرق حلب، مشددا على أن السلطات السورية عفت عنهم جميعا، وفقا لأمر صدر سابقا عن الرئيس بشار الأسد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية